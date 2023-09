Ampace uvedl Li-Ion akumulátory Kunlun s životností na 15.000 cyklů

Existuje spoustu různých druhů lithiových akumulátorů a čínská společnost Ampace vylepšuje jednu z nich. Jde o joint venture firem Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) a Amperex Technology Limited (ATL), přičemž své produkty prodává v USA, Japonsku, EU, Austrálii i Číně. Nyní představuje nové akumulátory Kunlun, které mají dle firmy přinést životnost na 15 tisíc cyklů. Po tomto počtu by měly stále být schopny pobrat 80 % původního množství energie. Pokud byste něco takového dali do elektromobilu s reálným dojezdem 400 km, ten by po 15 tisících cyklech měl dojezd 320 km. To by znamenalo, že by musel ujet asi 5,4 milionu km a baterie by stále držela. Výrobce dále hovoří o tom, že po 20 tisících cyklech by baterie měla pojmout 70 % původního množství.



Máme tu tedy nějakou zázračnou revoluční baterii? Ani ne. Jde totiž o další vývoj článků LFP (LiFePO4), které obvykle mají životnost okolo 4 tisíc cyklů (jsou i horší se 2 tisíci, ale také mnohem lepší s 12 tisíci). Ampace tedy posouvá počet cyklů ještě o něco dál. U aut je ale asi nenajdeme (byť se LFP u některých elektromobilů používají), firma je totiž cílí především jako úložiště k domácím solárním elektrárnám, kde by měly nabídnout 20letou životnost. Díky své vyšší životnosti (tedy snížené nutnosti výměny akumulátorů) by mělo být výsledkem 30% snížení nákladů na elektrickou energii.