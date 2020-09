Ampere dorazil a lidé se snaží honem rychle zbavit svých RTX 2080 Ti

NVIDIA včera přinesla velice slušný pokrok ve výkonu, a to především díky novým RTX 3080 a RTX 3070, zatímco opravdový hi-end v podobě RTX 3090 tak moc výhodný oproti těmto dvěma kartám nebude.

GeForce RTX 3070 nabídne výkon vyšší než RTX 2080 Ti (dle ujištění NVIDIE), a to za pouhých 500 dolarů, čili polovinu ceny karty GeForce RTX 2080 Ti. Jediná nevýhoda, která se aktuálně ukazuje, tkví v paměťovém subsystému. Nová karta má 8 GB oproti 11 GB, přičemž ony 3 GB by mohly chybět a navíc nabízí i nižší propustnost (512 vs. 616 GB/s). Na druhou stranu, jak ukazují specifikace nových konzolí, kapacita jejich operační paměti se moc nezvedla a určitě ne v poměru tak moc jako v předchozích generacích. Ostatně Xbox One X má 12 GB a nová Series X pak 16 GB a tolik dostane i PS5. Čili 8 GB na RTX 3070 by mohlo stačit i do budoucna.

Pro GeForce RTX 3080 s cenou 700 dolarů pak dne NVIDIE platí dvojnásobek výkonu původní RTX 2080. Čili zákazník dostane za stejnou cenu dvojnásobný výkon v porovnání s prvními kartami Turing, a to se skutečně zcela vymyká obvyklému mezigeneračnímu nárůstu, na jaký jsme byli u NVIDIE zvyklí.

Není tak divu, že majitelé GeForce RTX 2080 Ti či obecně výkonných RTX se rozhodli jednat a nabízí své karty v bazarech, a to právě za ceny kolem 500 dolarů. Dosud se přitom vůbec neví, jaký výkon nová RTX 3070 opravdu má, a to krom výše uvedeného vágního ujištění NVIDIE.

Nejdříve přitom dorazí na trh karta RTX 3080, a to 17. září, o týden později nastoupí RTX 3090 a až někdy v říjnu pak RTX 3070, takže přinejmenším ještě celý měsíc si asi nebudeme moci prohlédnout její benchmarky, i když to záleží především na NVIDII a na tom, kdy ta rozešle testovací vzorky a umožní zveřejnit testy. Leccos ale budeme moci určit na základě výsledků RTX 3080 a specifikací karet.

Čistě dle hrubého výkonu RTX 3070, která v případě CUDA jader a FP32 nabídne 20 TFLOPS, by RTX 2080 Ti neměla mít sebemenší šanci. Nabízí totiž "jen" 13,5 TFLOPS výkonu. A není divu, že RTX 3070 a ostatní Ampere jsou tak výkonné, když se dosavadní zprávy zásadně mýlily v jedné podstatné věci, a to ve počtu/výkonu CUDA jader, který je ve skutečnosti efektivně dvojnásobný. Na to se ještě zaměříme, ale jisté je,že nastupuje velice zajímavý podzim.



