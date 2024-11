Amprius dodává A-vzorky křemíkových Li-Ion baterií SiMaxx s hustotou 360 Wh/kg

Existuje mnoho společností, které se snaží vyvinout nové typy akumulátorů. Jednou z nich je Amprius Technologies, která se soustředí na lithiové akumulátory, které mají křemíkovou anodu (a to ne s podílem křemíku, jak je dnes u křemíkových akumulátorů běžné, ale 100% křemíkovou). Křemík umožňuje dosahovat vysokých energetických hustot, nicméně jeho typickým neduhem je výrazná změna objemu při nabíjení a vybíjení. Pro United States Advanced Battery Consortium LLC (USABC) nyní Amprius dodává první A-vzorky baterií SiMaxx, u nichž se povedlo dosáhnout hmotnostní energetické hustoty 360 Wh/kg. Program USABC požaduje hustotu minimálně 275 Wh/kg, ale to na konci životnosti (pokud se konec životnosti počítá na 80 % původní kapacity, znamenalo by to minimálně cca 345 Wh/kg na začátku, což tyto akumulátory splňují). Připomeňme, že USABC je částí United States Council for Automotive Research (USCAR), za kterým stojí automobilové koncerny Stellantis, General Motors a Ford Motor Company.



Baterie SiMaxx dále nabízí 1200 W/kg. Pojďme si to dát trochu do kontextu, co to vlastně znamená. Pokud bychom měli 100kWh akumulátor, články v něm by vážily cca 278 kg (celý akumulátor by měl ale kvůli příslušenství a obalu minimálně o polovinu více, ne-li dvojnásobek). Při 278 kg by tak zvládal podat max. výkon 334 kW. Požadavek na 80 % nabití do 15 minut nové akumulátory také překonávají, ty totiž zvládnou za tento čas dobít dokonce 90 %. Pokud jde o životnost, Amprius na základě prvotních dat věří, že se mu povede ve výsledku dosáhnout životnost na 1000 cyklů.

Ještě dodejme, že firma komerčně nabízí akumulátory SiMaxx s ještě vyššími hustotami, ty mají mít hodnoty 450 Wh/kg a 1150 Wh/l, třetími stranami byly validovány dokonce na 500 Wh/kg a 1300 Wh/l.