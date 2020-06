Anaconda a Lockhart: přijde i nová slabší Xbox?

Samotný Microsoft mluví o jedné jediné konzoli nové generace, ovšem zároveň ji označuje jako Xbox Series X. To může pochopitelně znamenat, že tato konzole přijde v různých verzích a třeba jako v případě Sony PlayStation 5 v elektronické bez optické mechaniky. Ovšem nyní se nám opět zjevil kódový název Lockhart, který jsme měli spojený s výkonnostně slabší verzí nové Xbox, zatímco ta silnější byla známá jako Anaconda.

Microsoft by se mohl prostě zaměřit na zákazníky, kterým postačí hraní v 1080p či 1440p, přičemž dle fám máme očekávat konzoli s nižším taktem CPU jader, výkonem kolem 4 TFLOPS a 7,5 GB využitelné paměti, jak uvádí The Verge . Anaconda pak slibuje 13,5 GB využitelné paměti a především cca 12 TFLOPS výkonu, čili Lockhart by dle toho na hraní ve 4K opravdu nedosáhl a zastínila by jej i dnešní Xbox One X se 6 TFLOPS a 9 GB využitelné paměti.