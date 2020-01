Analytici předvídají výrazný růst herního trhu s hardwarem

NVIDIA oproti očekáváním představila v minulém roce nové výkonné karty RTX, i když jen v podobě vylepšených verzí Super a k nim se přidaly také nové GeForce GTX. Dohromady ale byla mnohem více aktivní než AMD, které si nemohlo dovolit vyslat na trh tolik 7nm produktů, a to už jen kvůli tomu, že muselo pečlivě rozvážit, jak využije dostupnou výrobní kapacitu u TSMC. V tomto roce má právě 7nm kapacita pro AMD prudce vzrůst, ovšem tento článek bude především o NVIDII.

Už více zdrojů zmínilo, že ta si chystá představení nové generace grafických karet už na letošní březen, a sice na GTC 2020 (GPU Technology Conference). Leckdo očekává, že půjde o herní grafické karty, ovšem osobně bych uvažoval spíše o nové generaci serverových produktů s tím, že herní verze nastoupí později. O tom ale již také byla řeč a můžeme poukázat i na to, že mezi tématy GTC 2020 se hry či herní hardware vůbec neobjevuje.

Však NVIDIA mluví o konkrétních produktech vždy až v době, kdy jsou připraveny pro vypuštění na trh, což by znamenalo, že by další herní karty přišly ani ne rok poté, co se na trh dostaly nové RTX Super. Na druhou stranu, právě RTX Super nastoupily necelý rok po původních RTX, i když zde si NVIDIA pospíšila především kvůli AMD a jeho prvním 7nm Navi, přičemž s něčím takovým se vypuštění zbrusu nové generace nemůže rovnat.

Co ale říkají analytici z firem Piper Sandler a Gartner? Ti si všímají především toho, jak může nástup nové herní generace NVIDIE, ať už přijde kdykoliv, ovlivnit její tržby. Ty se už dostaly na úroveň, na níž byly před kryptokocovinou a nová generace GPU by je mohla zakrátko zvýšit o více než 12 procent.

Harsh Kumar (Citibank) také předpokládá růst na celém trhu s počítačovými čipy, který přinese, jak jinak, výrazné navýšení poptávky. Mluví ale také o celkově nízkých skladových zásobách, které si firmy drží po propadu v minulém roce, což ovšem neplatí pro Intel. Ten má jistě sklady také vyprázdněny, ale ne proto, že by cíleně snižoval výrobu, ale naopak proto, že jeho výrobní kapacita nepostačuje poptávce.

Obecně se tak čeká především na to, co předvede NVIDIA, neboť právě ta bude přecházet na výrazně lepší proces. Intel už možnosti svého 10nm procesu předvedl a AMD bude letos dále využívat 7nm proces, ovšem NVIDIA by měla opustit svou 12nm technologii u TSMC a přejít na novější. Mohl by to být 7nm proces firmy Samsung, ale to teprve uvidíme, nicméně hlavní je to, že od NVIDIE se očekává spojení výhod nového procesu a podstatně vylepšené architektury, čili něco podobného, co předvedla v případě přechodu z 28nm Maxwell na 16nm Pascal. A ten byl velice vydařený.

