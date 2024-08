Android 14 je pouze 5. nejčastějším Androidem na mobilních zařízeních

Mobilní telefony s operačním systémem Google Android mají jeden problém ohledně aktualizací. Nějakou dobu to trvá, než od doby vydání nové verze připraví své systémy na jejich základě výrobci telefonů, a mnohdy se děje i to, že nové verze pro telefony už vůbec ani nevyjdou. I to je důvodem, proč nejnovější verze systému Android 14 není ani zdaleka nejčastějším systémem na těchto zařízeních. Překvapivě je to až 5. místo. Nová verze totiž běží na pouhých 13,0 % zařízení.



Na 1. pozici je to předchozí Android 13, který má 20,9% podíl na trhu. Následuje Android 11 s 19,0 %, dále tu máme na 3. pozici Android 12 s podílem 14,7 % a před nejnovější variantou je dokonce i starší Android 10 s 13,6 %. Teprve pak následuje onen Android 14, za kterým je na 6. pozici dnes už hodně zastaralý Android 9.0 Pie, který má stále poměrně vysoký 8,4% podíl.

Konkurenční Apple iOS je na tom v tomto ohledu mnohem lépe. Každá aktualizace je okamžitě dostupná pro všechny kompatibilní telefony, což mnohdy znamená i zařízení 5-7 let stará. I proto je podíl nejnovějších verzí obvykle velmi vysoký. Podle serveru StatCounter tak má poslední varianta iOS 17.5 vysoký 64,64% podíl (data z července 2024). Když sečteme všechny verze iOS 17 (17.1 až 17.5), tak jde dokonce o 71,5 %. To je ve velmi výrazném kontrastu s podílem 13,0 %, který má poslední Android. Apple tak má výrazně delší podporu ze strany operačního systému, na druhou stranu je to horší z pozice vývojářů aplikací, kde tatáž aplikace pro Apple mnohdy vyžaduje poměrně nové verze iOS, zatímco verze pro Android se spokojí s mnohem starší verzí Androidu. Ve výsledku se to tak s podporou ze strany aplikací více vyrovnává.