Android se uzavírá, od příštího roku ztíží sideloading aplikací
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Operační systém Google Android byl vždy výrazně více otevřený než Apple iOS. Zatímco však Apple musí systém více otevírat, Google se rozhodl ho více uzavírat. Brzy bude více omezena možnost side-loadingu aplikací.
Apple iOS byl vždy hodně uzavřený systém a dlouhou dobu se na něj daly nahrát aplikace jen přes Apple App Store. To sice někteří kritizují, někteří to naopak oceňují jako cestu za vyšší bezpečností, neboť to omezuje zájem záškodníků vyvíjet aplikace, které na telefon nelze nahrát bez kontroly ze strany Applu. V EU se ale Apple musel podvolit a ze zákona musí side-loading aplikací povolit (ty tedy může být možné nainstalovat pomocí obchodů třetích stran).
Google Android byl v tomto vždy mnohem více otevřený, ale i zde se postupně omezovala možnost instalace aplikací mimo oficiální obchod. A také kvůli bezpečnosti to bude na Androidu brzy opět o něco komplikovanější. Podle Googlu se pomocí side-loadingu šíří 50krát více malwaru na Android než přes Obchod Play (Play Store). Většina z nich cílí na peníze svých obětí a autoři falešných aplikací se zpravidla snaží tvářit jako někdo jiný, tedy jako vydavatel legitimní aplikace.
Přijde totiž nové omezení, kdy aplikace nepůjde nahrát na zařízení, pokud není od verifikovaného vývojáře. Aplikace tedy budou muset být Googlem ověřených vývojářů a je jedno, zda budou nahrávány přes Obchod Play od Googlu nebo přes alternativní způsoby. Android prostě nepodepsanou aplikaci od jemu neznámému vývojáře nenainstaluje. Google tak u side-loadingu nebude přímo provádět bezpečnostní kontrolu, kvůli novému požadavku ale provede kontrolu identity vývojáře. Zde připomeňme, že na Obchod Play je kontrola identity prováděna už od roku 2023.
Vývojáři pro Android tak nezávisle na způsobu distribuce své aplikace budou muset projít procesem ověření, což znamená jejich jméno, fyzickou adresu, e-mail, telefon, případně i nějaký ID průkaz. Pro ty, kteří nechtějí distribuovat svou aplikaci přes Obchod Play, bude mít Google speciální verzi Android Developer Console, která jim umožní onu registraci a ověření. Studenti a jiní nadšenci, kteří mají jiné potřeby než klasičtí vývojáři, budou mít ale také vlastní verzi konzole.
Od října 2025 začne proces ověřování na pozvánky, od března 2026 pak bude registrace dostupná pro všechny. V září 2026 tyto požadavky na aplikace začnou platit v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Od roku 2027 se to pak bude šířit i do dalších zemí.
