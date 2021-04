Ani horizontálně, ani vertikálně, Gigabyte Spain přináší koncept zkosené grafiky

Gigabyte Spain ve svém Tweetu ukázal koncept chlazení grafické karty , který rozhodně není obvyklý. Je zřejmé, že jde o neexistující model, který by v prezentované podobě ani nemohl fungovat, a to už jen proto, že mu chybí konektor pro slot PCIe x16. Rovněž lopatky ventilátorů by takto zřejmě brnkaly o okraje žeber, ale o to tu nakonec nejde.

Jde o celý nápad zkosit chladič karty tak, aby vzduch mohl lépe proudit pokud možno jedním směrem. Dnešní výkonné grafické karty ostatně využívají už roky nezměněný způsob chlazení, na který výrobci přešli z klasického typu blower, kde je celá délka karty profukována jedním radiálním ventilátorem. Ten je dnes už neoblíbeným terčem vtipů, ale nedá se mu upřít jedna podstatná věc, a sice to, že vytváří usměrněný proud teplého vzduchu, který prochází přímo skrz záslepku karty, a tím i ven ze skříně.

Moderní chladiče, kde se využívá celá dostupná plocha pro dva nebo tři ventilátory, jsou sice samy o sobě výkonné, ale využívají z hlediska celkového chlazení počítače značně nedomyšlený koncept ve stylu "sejde z očí, sejde z mysli". Grafika samotná se sice může chladit efektivně, ale teplý vzduch posílá v podstatě všemi směry kolem sebe, takže pak o to více potřebujeme výkonný odvod vzduchu z celé skříně.

Grafika s nakloněnými ventilátory by tak mohla vytvořit alespoň trochu uniformní proud vzduchu, který by mohl být s využitím krytu chladiče poslán vzhůru. Ovšem samozřejmě ne v zobrazeném provedení, neboť vzhledem k orientaci záslepky by chladič této karty foukal naopak dolů.

Uvidíme, zda tento žertík v případě firmy Gigabyte přeci jen nebude mít nějaký reálný základ a zda výrobci grafických karet nepřijdou s nějakou novinkou pro lepší chlazení.



