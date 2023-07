Anketa: Měnili jste někdy u grafické karty vzduchový chladič za vodní blok?

samostatný vodní blok pro zapojení do vodního okruhu, nebo o tzv. AIO (all-in-one) set uzavřeného okruhu, kdy vodní blok tvoří celek společně s radiátorem, s kterým je propojený pomocí napevno připevněných hadiček. V návaznosti na včerejší aktualitu o nových grafických kartách GeForce RTX 4070 Ti s vodním blokem (a přidružené diskuzi) mě napadlo, že by bylo zajímavé se zeptat Vás, čtenářů SHW, jaké vlastně máte zkušenosti s výměnou vzduchových chladičů za vodní bloky. Pro účely této ankety nerozlišujme, zda jde opro zapojení do vodního okruhu, nebo o tzv.set uzavřeného okruhu, kdy vodní blok tvoří celek společně s radiátorem, s kterým je propojený pomocí napevno připevněných hadiček.

V anketě je na výběr z několika odpovědí, přičemž některé z nich se mohou u někoho doplňovat nebo překrývat, protože i důvody pro to, zda se do něčeho takového pouštět nebo nikoli, mohou být rozdílné. Pokud ve Vašem případě přichází v úvahu více možností, vyberte tu, která Vám nejvíce vyhovuje. Jestli s tím zatím zkušenosti nemáte, např. v tomto videu od ekwb (EK Water Blocks) se můžete podívat, co takový proces může obnášet (v ukázce jde o kartu GeForce RTX 2080 Ti):

K videu dodám, že ne vždy jde původní vzduchový chladič sundat tak snadno. Někdy se to neobejde bez poměrně velkého množství síly a trpělivosti, což pak zvyšuje riziko, že dojde k poškození karty. Další věc je, že někdy je žádoucí vzduchový chladič sundat kvůli výměně teplovodivé pasty (přepastování), pokud začne karta časem vykazovat vyšší teploty než dříve (nebo pokud se Vám dostane poprvé do rukou už starší karta, jejíž historii sice neznáte, ale přijde Vám, že její teploty jsou v zátěži neúměrně vysoké tomu, jaký používá čip). Takové situace pro účely této ankety také nezohledňujme – teď jde pouze o výměnu vzduchových chladičů za vodní bloky, nikoli o samotné sundávání vzduchových chladičů.

A také jde o počet kusů grafických karet, nikoli o počet modelů (někdo třeba mohl měnit původní vzduchové chladiče u 2 kusů stejných karet zapojených v SLI, případně provádět výměnu u stejného modelu někomu známému na základě dřívějších zkušeností už se svou kartou). V diskuzi se můžete podělit o své zkušenosti, případně pokud se Vám již "povedlo" během sundávání chladiče nějakou kartu poškodit a jak k tomu došlo, nebo co bylo výsledkem.