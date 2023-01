Anketa: Velké herní série od Ubisoftu. Jste s nimi spokojení?

Nad situací ohledně vývoje Ubisoftu přemýšlím už delší dobu, jelikož jejich herní produkci dobře znám a byl jsem coby hráč přítomen u zrodu jejich největších sérií, kterým jsem zůstal věrný až dodnes (např. Far Cry příští rok oslaví už 20 let od vydání prvního dílu).

Společnost před pár dny vydala nejnovější zprávu o svém hospodaření s finančními výsledky za poslední kvartál, v rámci čehož by se dalo jen těžko hledat něco pozitivního. Firma se snaží vymlouvat na zhoršující se makroekonomické podmínky, což sice v porovnání s konkurencí moc neobstojí (viz graf níže), ale to by samo o sobě nebylo tak zajímavé. Zaujalo mě konstatování, že ačkoli Ubisoftu patří velké herní značky jako Assassin’s Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six, The Division, Splinter Cell, Just Dance a další, čelí teď společnost velkým výzvám díky tomu, jak herní průmysl pokračuje ve své orientaci na megaznačky a dlouhotrvající tituly, které mohou oslovit hráče z celého světa napříč různými platformami a business modely. Díky tomu měl prý Ubisoft poslední 4 roky takovou strategii, aby své nejvýznamnější značky uzpůsobil právě těmto trendům, ale že konkrétní hry, které jsou takto vyvíjené, teprve ještě přijdou, že ještě nedošlo k jejich dokončení.

- srovnání vývoje cen akcií předních herních společností, které jsou na burze, za posledních 5 let -

Obří open world hry ve stylu tří posledních dílů Assassin’s Creed (Origins, Odyssey, Valhalla) jsou sice projekty na několik let, ale to, že by se Ubisoft více zaměřoval na své největší značky, je něco, co už poměrně dlouho dělá. Předpokládám, že megaznačkami byly myšleny těžké kalibry jako Marvel nebo Star Wars, ale zrovna Ubisoft má tolik mimořádně silných herních značek, že takováto argumentace vyznívá hodně úsměvně. Hlavní problém Ubisoftu vidím v tom, že namísto zkoušení nových věcí tu máme už několik let snahu jít na jistotu a v rámci vlastních sérií jen mírně vylepšovat to, co se už dříve osvědčilo (výjimkou potvrzující pravidlo byl Assassin’s Creed Origins). Nemluvě o snaze prolínat herní mechaniky napříč sériemi podle logiky, že když něco fungovalo v sérii A, mělo by to fungovat v budoucnu také v sérii B, přestože se to tam třeba nehodí a vyvstává riziko, že jednotlivé série si pak mohou navzájem více konkurovat. Ale hlavně že je inovativní přístup ohledně monetizace, viz všemožné snahy o mikrotransakce nebo dokonce o NFT (Ubisoft Quartz).

Připomeňme třeba free-to-play hru Hyper Scape, kdy se Ubisoft snažil naskočit na už rozjetý vlak battle royale (po úspěchu PUBG a Fortnite), ale to, co vytvořil, hodnotím jako tematicky sterilní a hratelně nudné. Hra byla spuštěna 12.7.2020 a pro naprostý nezájem hráčů ukončena jen necelé 2 roky poté 28.4.2022.

s provozní ztrátou namísto zisku a nově ohlásila zrušení vývoje 3 dosud neoznámených her poté, co už v červenci 2022 zrušila 4 jiné hry, takže Ubisoft za posledních 6 měsíců zrušil už 7 projektů. Došlo i k dalšímu odkladu (už 6. v pořadí) Beyond Good and Evil 2 je další kapitola sama pro sebe, jelikož jde o hru, která je podle vyjádření Ubisoftu i po 15 letech stále v rané fázi vývoje. Pro aktuální fiskální rok společnost předpokládá, že jej skončía nově ohlásila zrušení vývoje 3 dosud neoznámených her poté, co už v červenci 2022 zrušila 4 jiné hry, takže Ubisoft. Došlo i k dalšímu odkladu (už 6. v pořadí) Skull and Bones , jehož termín vydání je teď naplánován na 2023-2024, což znamená, že hra bude ve vývoji minimálně 10 let. Tento titul může vypadat jako něco nového a inovativního, ale to není úplně pravda, jelikož projekt vznikl vyčleněním jedné konkrétní herní mechaniky, která se poprvé objevila v Assassins Creed 3 z roku 2012 a stala se velmi populární.je další kapitola sama pro sebe, jelikož jde o hru, která je podle vyjádření Ubisoftu i po 15 letech stále v rané fázi vývoje.

Nad rámec vlastních herních značek Ubisoft aktuálně pracuje na dvou velkých open world hrách, které pro něj budou mimořádně důležité z hlediska jejich potenciálu, takže očekávám, že se v nich Ubisoft opravdu vyřádí, aby demonstroval, co dokáže. Jen doufám, že bude kladený důraz nejen na velikost herního světa a obecně technické provedení, ale také na herní náplň, tedy různorodost misí a poutavý příběh, aby to člověka po pár hodinách nepřestalo bavit, protože právě s tím mají nejnovější hry od Ubisoftu velký problém.

Star Wars, která zatím nemá oznámený název. Když k tomu ale přidám střípky informací ohledně hned několika rozpracovaných titulů ze série Assassin’s Creed (Mirage, Red, Hexe, Jade, Invictus, nemluvě o zamýšlené platformě Infinity) a řadu negativních zpráv z posledních měsíců o samotném fungování Ubisoftu z hlediska firemní kultury, nemohu se zbavit dojmu, že je zde velký nesoulad mezi představami vedení společnosti a tím, co má na trhu jaké šance na úspěch, resp. jaká je vlastně poptávka. Protože neustálé recyklování a zvětšování něčeho, co dříve fungovalo, to opravdu není. Osobně mi ty obří open world mapy z produkce Ubisoftu přijdou už neskutečně ubíjející vzhledem k tomu, jak málo zajímavého obsahu na tak obří ploše vlastně nabízejí, viz ten nejhorší extrém z tohoto hlediska alá Ghost Recon Breakpoint. Konkrétně se připravuje Avatar: Frontiers of Pandora a někdy po něm by měla přijít také velká hra ze světa, která zatím nemá oznámený název. Když k tomu ale přidám střípky informací ohledně hned několika rozpracovaných titulů ze série Assassin’s Creed (Mirage, Red, Hexe, Jade, Invictus, nemluvě o zamýšlené platformě) a řadu negativních zpráv z posledních měsíců o samotném fungování Ubisoftu z hlediska firemní kultury, nemohu se zbavit dojmu, že je zde velký nesoulad mezi představami vedení společnosti a tím, co má na trhu jaké šance na úspěch, resp. jaká je vlastně poptávka. Protože neustálé recyklování a zvětšování něčeho, co dříve fungovalo, to opravdu není. Osobně mi ty obří open world mapy z produkce Ubisoftu přijdou už neskutečně ubíjející vzhledem k tomu, jak málo zajímavého obsahu na tak obří ploše vlastně nabízejí, viz ten nejhorší extrém z tohoto hlediska alá Ghost Recon Breakpoint.

Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybychom se brzy dočkali oznámení, že Ubisoft někdo koupí, protože se mi nechce věřit tomu, že se stávajícím vedením bude ta společnost schopná nějaké smysluplné sebereflexe, viz třeba i dnešní zprávy o zamýšleném vyhlášení stávky jejich zaměstnanců v Paříži na pátek 27.1.2023 v reakci na nedávné komentáře CEO Ubisoftu Yvese Guillemota, který nepřipouští vlastní odpovědnost za horší firemní výsledky a namísto toho apeluje na své zaměstnance, aby více pracovali a méně utráceli, že je to teď na nich. A jelikož to nejlepší patří na závěr, přidávám graf dlouhodobého vývoje ceny akcií Ubisoftu (UBSFY).

Jaký je Váš názor na herní série Ubisoftu? Změnil se v průběhu času, nebo je stále stejný? Těšíte se na některou z připravovaných her? Jsou některé tituly, které Vás v poslední době zklamaly, nebo naopak příjemně překvapily? Pokud ano, uveďte v diskuzi, které to byly a z jakého důvodu.