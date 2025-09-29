Aktuality  |  Články  |  Recenze
Anthropic zaplatí mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD za ilegální trénování AI na upirátěných knihách

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AI společnost Anthropic byla popotahována za nepovolené trénování svých AI algoritmů na skoro půl milionu knih. Nyní jí bylo povoleno zaplatit mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD.
Poslední týdny visel nad AI společností Anthropic velký otazník. Firma je totiž u soudu za nepovolené využití téměř půl milionu knih k trénování jejích AI algoritmů, aniž by z toho autorům plynula nějaká odměna. Konkrétně mělo jít o 465 tisíc knih a Anthropic se s vydavateli dohodl na mimosoudním vyrovnání něco přes 3000 USD za knihu, což ve výsledku dělá okolo 1,5 mld. USD. Zaplacením vyrovnání by se Anthropic mohl vyhnout i mnohem vyšším pokutám, které by mohly plynout z pokračujícího soudu. Jenže to dlouho vypadalo, že právě toto mimosoudní vyrovnání shodí soudy ze stolu a líčení bude pokračovat s mnohem vyšší rizikem pro Anthropic. Soudce William Alsup nicméně nakonec vydal předběžný souhlas s povolením zaplatit toto vyrovnání, což společnost Anthropic vítá.
 
Zaplacením se vyřeší nynější prohřešky, nebude se ale vztahovat na budoucí. Pokud tedy Anthropic bude dále trénovat na nepovolených datech (z různých pirátských stránek), čeká ho další soud. Společnost se zavázala, že zničí všechny kopie ilegálně získaných trénovacích dat, ke kterým nemá potřebnou licenci, ponechat si může jen ty, které měla adekvátně zakoupené. Anthropic ale v tomto není sám, podobné potíže s copyrightem má skoro každá firma, která trénuje AI algoritmy. V případě AI se totiž většina firem uchýlila k tomu, že záměrně porušují zákon, aby získaly konkurenční výhody a jejich řešení se ujalo, což v době, kdy se tyto věci budou řešit u soudu, bude už pozdě. Autorské organizace Authors Guild a Association of American Publishers se nicméně bojí, že spousta autorů jednoduše bude přijímat podobná vyrovnání, aniž by jim plně rozuměla. Ještě připomeňme, že počátkem tohoto září získal Anthropic investiční injekci v podobě 13 mld. USD a jeho hodnota se nyní odhaduje už na 183 mld. USD.
 

