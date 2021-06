AOC U28G2XU: 144 Hz na Ultra HD a 28 palcích

AOC U28G2XU je 28palcový herní model (71 cm), který nabídne 144Hz obnovovací frekvenci na panelu typu IPS (rovný), což znamená, že se nejlépe uplatní společně se sestavou využívající velice silnou grafickou kartu, aby jeho 144 Hz mělo nějaký smysl.

AOC tak zde přímo poukazuje na technologii DLSS, která dokáže podstatně zvýšit snímkovací frekvenci her a právě díky tomu začínají mít monitory jako U28G2XU smysl. My můžeme ještě dodat, že v případě firmy AMD to je zase nová FidelityFX Super Resolution.

Dále se dozvídáme o pouze 1ms odezvě (GtG), takže půjde o celkově velice rychlý monitor s klasickým černým designem s tmavě červenými prvky. Co se týče rozhraní, Ultra HD na 144Hz podporují dva DisplayPorty 1.4, přičemž při připojení přes HDMI 2.0 (rovněž dva porty) dosáhneme leda 60 Hz. Pokud se ale spokojíme s QHD, pak nám HDMI 2.0 nabídne až 120 Hz, což platí i pro nové herní konzole.

Pozorovací úhly jsou jako obvykle 178 ° v obou směrech, dále tu je velice slušný gamut s 98,8% pokrytím DCI-P3, nativní kontrast činí 1000:1 a jas 370 nitů (dle specifikací stačí na VESA DisplayHDR 400).

Mezi funkce monitoru patří režim Picture-by-Picture, vestavěný je tu čtyřportový hub s USB 3.2, dva 3W reproduktory, výstup na sluchátka a jak ukazují fotografie, máme tu také flexibilní stojan s nastavením výšky (130 mm), pivotem, natočením i nakloněním panelu. Jako alternativu můžeme využít VESA držák (100 x 100).

AOC U28G2XU bude dostupný od srpna 2021 za doporučenou koncovou cenu 19.089 Kč (739 Eur).

Ceny souvisejících / podobných produktů: