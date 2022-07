AOC U28G2XU2: menší 28" herní monitor zvládne 4K a 144Hz

AOC má v nabídce další herní monitor. Tím je model U28G2XU2, který má už dle názvu 28" panel. Ten je typu IPS, má maximální jas 370 nitů (podporuje však i DisplayHDR 400) a kontrast 1000:1. Výrobce slibuje 1ms odezvu typu GTG i MPRT. Pokud jde o obnovovací frekvenci, tak ta má ve 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) dosahovat až 144 Hz, díky funkci Adaptive Sync je pak rozsah variabilní od 48 do 144 Hz při využití DisplayPortu a 48 až 120 Hz s HDMI (FreeSync Premium). Displej je 8bitový, podporuje tedy 16,7 milionu barev. Pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a 93 % DCI-P3.



Samozřejmostí jsou funkce jako Flicker-Free nebo Low Blue Light, máme zde i PbP a PiP. Monitor má dva 3W reproduktory pro základní ozvučení. Je výškově nastavitelný ve 130mm rozsahu, dá se naklonit od -5° do +23°, do stran pak o +/-30°, nechybí ani funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Hráče jistě potěší i herní režimy (Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing) nebo funkce jako Shadow Control, Crosshair (zaměřovač) nebo Motion Blur Reduction. Spotřeba tohoto monitoru činí 45 W. Pokud jde o porty, jsou zde dva HDMI 2.1, dva DisplayPort 1.4, tři downstream USB 3.2 Gen 1 a výstup na sluchátka. Cena byla stanovena na 815 USD.