AOC U32U1: 32" LCD navržený Studiem F. A. Porsche

Z čelního pohledu nás tak na monitoru AOC U32U1 zaujme především lesklý stojan tvořený třemi trubkami se zakulacenými konci. Ten na to sice dle renderovaných snímků moc nevypadá, ale umožní i nastavení výšky, naklonění, natočení a dokonce má i pivot.

Monitor využívá panel typu IPS za tvrzeným sklem bez rámu s rozlišením 4K/Ultra HD a obnovovací frekvencí 60 Hz. Mezi herní modely tak nepatří a spíše si najde místo v honosnější kanceláři. Zbytek specifikací ale není zrovna špatný, máme tu jas až 600 nit a díky tomu i VESA DisplayHDR 600, 135% pokrytí prostoru sRGB, 100% AdobeRGB a 93% DCI-P3, dále tu máme statický kontrast 1300:1 a odezvu GtG 5 ms.

Ve výbavě monitoru je DisplayPort 1.2 a také HDMI 2.0 a USB-C (DP Alt Mode). Nechybí také výstup na sluchátka a dva 2W reproduktory, audio vstup pro mikrofon a možnost napájet notebook pomocí USB Power Delivery (až 65 W). Celková hmotnost monitoru činí slušných 10,3 kg.

Na designu zaujme také hliníkovým krytem obdařený zadní modul, na nějž je připojen samotný panel a právě v tomto modulu bude hlavní elektronická výbava soudě dle umístění konektorů. Vypadalo by to také, že VESA držák zde využít nepůjde, ale dle tiskové zprávy i specifikací to možné je (100 x 100).