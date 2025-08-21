AOL po více než 30 letech v USA končí s vytáčeným internetem
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Staré technologie obvykle dříve nebo později skončí a další hřebíček do rakve dostalo vytáčené připojení na internet. To od AOL po více než 30 letech končí.
Služby společnosti AOL byly v dobách raného internetu široce používané, nicméně nyní si na ně už většina světa ani moc nevzpomene. Vyhledávač sice existuje, ale má naprosto minoritní podíl, kdysi velmi populární ICQ se už před 15 lety přestěhovalo pod nového majitele, který jeho provoz loni ukončil. Další technologie raného internetu, modemové vytáčení připojení, u AOL skončí následující měsíc. To je to s oním známým šíleným zvukem při připojování a rychlostmi, na které dnes jen neradi vzpomínáme (vrchol s 56kbps modemem dává teoreticky 7 kB/s, v praxi to, alespoň co si pamatuju, bylo u nás spíše něco okolo 4-4,5 kB/s). Jeho provoz byl v USA spuštěn před více než 30 lety a společnost oznamuje, že bude ukončen k 30. září 2025.
Spolu s tím končí i přidružený software AOL Dialer a browser AOL Shield, který byl optimalizován pro starší operační systémy a pomalé připojení. Mluví se o tom, že vytáčený internet využívá ještě okolo 300 tisíc lidí, tedy ani ne každý tisící Američan. Úplný konec vytáčeného internetu v USA to ještě není. Microsoft stále nabízí svůj MSN Dial-Up Interenet Access za 21,95 USD měsíčně (nebo 179,95 USD ročně). Ano, v přepočtu 460 Kč měsíčně za pár kilobajtů za sekundu. NetZero chce dokonce 29,95 za měsíc. Třetí do party je Juno s bezplatným internetem na 10 hodin, další podmínky jsou ale poněkud nejasné.
Zdroj: pcworld.com, bbc.com, help.aol.com, ilustrační foto (secretlondon123, CC BY-SA 2.0, přes Flickr)