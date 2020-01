Apokalyptická Dying Light 2 nepřijde na jaře, ale výrazně později

Vývojáři titulu Dying Light 2 slibovali, že tato novinka a pokračování prvního dílu z roku 2015 přijde na trh během letošního jara. To nakonec nedopadne a co hůř, nebylo ohlášeno žádné náhradní datum a otázky vzbuzuje zmínka, že nástup byl odložen na neurčito. To naznačuje, že se buď objevily nějaké nečekané potíže, anebo se tvůrci rozhodli hru ještě zásadním způsobem změnit.

Studio Techland je přitom shodou okolností také z Polska, stejně jako CD Projekt Red, který zase nedávno odložil vypuštění hry Cyberpunk 2077, ale zde jsme se dozvěděli alespoň to, že hra už je víceméně hotová a vývojáři s ohledem na její komplexnost chtějí více času na testování a vychytávání much, a to do 17. září.

Dying Light 2 je tématem akční apokalyptické RPG, kde nebudou chybět nepřátelské klany bojující o to, co zbylo z moderního světa a komparz budou dělat všudypřítomní zombíci. Hra je plánována pro Windows PC (Steam) i obě hlavní konzole v aktuálních verzích. Pokud ale nenastoupí letos na jaře a tvůrci si netroufají říci, kdy přijde na trh, velice pravděpodobně to bude až v době, kdy už budou aktuální nové konzole PlayStation 5 a Xbox (Series X).

Studio Techland slíbilo, že poskytne bližší informace během příštích měsíců, takže zatím se neví nic a my se můžeme podívat spíše na to, co má Dying Light 2 nabídnout. To nejlépe ukáže video ze samotné hry, kde je vidět, že ve světě této hry se preferují chladné zbraně, i když i z těch zde mohou koukat dráty. Vedle toho bude náš hrdina se jménem Aiden Caldwell i schopný parkourista, či spíše Tarzan zkřížený se Spidermanem, což mu poslouží pro rychlý pohyb v pobořeném městě.

Hru vydá na trh Square Enix, který mimochodem dle serveru Hexus.net ohlásil také zpoždění Final Fantasy VII Remake (nové datum 10. duben) a Marvel's Avengers (až 4. září).

