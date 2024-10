Apple A18 Pro vítězí v efektivitě i ST výkonu. V MT výkonu vítězí Snapdragon 8 Elite za 16 W

Apple A18 Pro je jen 6jádro, které má dvě jádra s taktem 4,05 GHz a čtyři úsporná jádra s frekvencí 2,2 GHz. To vypadá až směšně málo, když to porovnáme s 8jádrovým procesorem MediaTek Dimensity 9400, který má jedno jádro Cortex-X925 na 3,63 GHz, tři jádra Cortex-X4 na 3,3 GHz a čtyři jádra Cortex-A720 s frekvencí 2,4 GHz. Ještě šíleněji vypadá Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který má také 8 jader, jenže v jeho případě jde o dvě jádra s frekvencí dokonce 4,32 GHz a šestici jader s 3,53 GHz. To jsou opravdu extrémně vysoké hodnoty. Je asi dost jasné, kdo tady bude králem vícevláknového výkonu. Když se do toho ale zamotá i efektivita, jsou výsledky poněkud odlišné.

V posledních týdnech bylo představeno několik nových procesorů. Máme tu nový Apple A18 Pro v telefonech iPhone 16 Pro, dále se také objevil nový MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite . Pojďme si trochu připomenout, co který procesor nabízí.je jen 6jádro, které má dvě jádra s taktem 4,05 GHz a čtyři úsporná jádra s frekvencí 2,2 GHz. To vypadá až směšně málo, když to porovnáme s 8jádrovým procesorem, který má jedno jádro Cortex-X925 na 3,63 GHz, tři jádra Cortex-X4 na 3,3 GHz a čtyři jádra Cortex-A720 s frekvencí 2,4 GHz. Ještě šíleněji vypadá, který má také 8 jader, jenže v jeho případě jde o dvě jádra s frekvencí dokonce 4,32 GHz a šestici jader s 3,53 GHz. To jsou opravdu extrémně vysoké hodnoty. Je asi dost jasné, kdo tady bude králem vícevláknového výkonu. Když se do toho ale zamotá i efektivita, jsou výsledky poněkud odlišné.

Na YouTube se totiž objevilo video, které tyto procesory srovnává v benchmarku Geekbench 6. A jak se zdá, navzdory rekordně vysoké frekvenci Qualcommu je Apple A18 Pro stále králem jednovláknového výkonu s 3413 body. Tím o 5,6 % překonává 8 Elite. Navíc k tomu potřebuje jen 6,6 W, zatímco Snadragon s lehce nižším výkonem vyžaduje trochu vyšších 6,9 W. Když to přepočítáme na efektivitu, Apple svým uživatelům nabídne 517 bodů na watt, zatímco nový Snapdragon 469 bodů na watt. Extrémní rozdíl to není, Apple nicméně stále vede. MediaTek se svým Dimensity už docela ztrácí, toho nový A18 Pro překonává o 15,0 %. Novinka od Applu pak svého předchůdce A17 Pro překonala o 15,5 %. U těchto dalších procesorů už neznáme spotřeby.

Zajímavější je to u vícevláknového výkonu. Pokud jako základ vezmeme nový Apple A18 Pro, tak ten má 8602 bodů a k dosažení potřebuje 9,5 W. To nám ve výsledku dělá efektivitu 905 bodů na watt. Nízký počet jader a hlavně nízko taktovaná úsporná jádra se ale pochopitelně podepisují na nižších hodnotách ve srovnání s novou konkurencí. Překonává sice procesory jako Dimensity 9300+ (o 16,7 %) nebo Snapdragon 8 Gen 3 (+28,4 %), nestačí ale na nejnovější zástupce.

Třeba takový Dimensity 9400 už dosáhne na 9182 bodů, čímž Apple překonal o 6,7 %. Bohužel na to potřeboval spotřebu 16,2 W! To je pro procesor do telefonů naprosto šílená hodnota. Proti novince od Applu je to o 70 % vyšší spotřeba. Efektivita tak dosahuje pouhých 567 bodů na watt a Apple je tak v efektivitě o 60 % lepší. Snapdragon 8 Elite je díky svým ještě vyšším taktům úplně jiná liga s výkonem 10560 bodů. Ten už tímto Applu ve výkonu nadělil 22,8 %. Jenže ani on není zrovna úsporný. Je ale třeba uznat, že je znatelně výkonnější než MediaTek a spotřebu má dokonce lehce pod jeho úrovní na 16,0 W. I tak to ale znamená jen 660 bodů na watt. Apple A18 Pro tak v efektivitě poráží Snapdragon i v MT testu, a to o cca 37 %.