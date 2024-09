Apple A18 v nových iPhonech 16 má dle testů vyšší výkon než Apple M1

Víme, že procesory Apple M1 a jejich nástupci jsou v základě založeny na mobilních čipech z iPhonů, jsou tam ale rozdíly. Z takových nejviditelnějších je to, že rodina M má 8+ jader CPU, zatímco poslední generace čipů A z telefonů je stále jen na 6 jádrech. Jak se ale vývoj posouvá kupředu, posouvá se i výkon. Poslední výsledky v benchmarku Geekbench tak ukazují velmi zajímavé skutečnosti.

První generace procesoru Apple M1 běžela na frekvenci cca 3,2 GHz, takže dosahuje jednovláknového výkonu 2300 bodů v iPadech a cca 2300-2350 bodů v MacBoocích. Nejnovější procesor Apple A18 a A18 Pro nicméně v telefonech běží s taktem mnohem vyšším, 4,05 GHz. To je o 26,5 % vyšší frekvence, což se pochopitelně projevuje i na výkonu. Dosud dostupné benchmarky nových procesorů vždy přesahovaly alespoň 3000 bodů, je tam dokonce několik (z různých modelů iPhonů 16 i 16 Pro), které mírně přesáhly 3400 bodů. To znamená až o cca 40-50 % vyšší jednovláknový výkon v novém iPhonu než ve starším MacBooku nebo iPadu s procesorem M1.



V případě vícevláknového výkonu je to trochu odlišné, tam má M1 jasnou výhodu 2 jader navíc, navíc místo konfigurace 2P+4E z iPhonů je zde 4P+4E, takže ta dvě jádra navíc, která přibyla, jsou ta výkonná. Už na celkovém počtu jader to udělá 33 % nahoru, a tím, že jde o výkonná jádra, je teoretická výhoda pro M1 ještě vyšší. Dá se tedy předpokládat, že by to mohlo smáznout skoro 50% výhodu pozorovanou v jednovláknovém testu.