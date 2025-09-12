Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Procesor Apple A19 Pro v nových iPhonech 17 Pro je stále 6jádrem. I přesto zvyšuje svůj výkon a v jednovláknových testech překonává i nejlepší desktopové procesory, alespoň co se Geekbenche týče.
Apple před několika dny představil nové iPhony 17 Pro a s nimi i velmi výkonný procesor A19 Pro (ten je i v iPhonu Air, tam má ale nižší počet GPU jader). Navzdory tomu, že Androidy mají obvykle 8jádrové procesory a v některých případech i 10jádrové, Apple nadále zůstává u 6jádrových čipů. Mají dvě výkonnostní a 4 úsporná jádra. Dlouhodobě tyto procesory vedou v jednovláknovém výkonu a nyní tu máme první testy, které potvrzují, že se to týká i nové generace, alespoň co se výsledku v benchmarku Geekbench 6.5.0 týče.
V jednovláknovém testu má totiž nový A19 Pro vynikající výsledek 3.895 bodů, což konkurenci výrazně překonává (nicméně otázkou také je, do jaké míry jsou výsledky napříč platformami srovnatelné). Pro zajímavost, předchozí A18 Pro s cca 3.440 body to překonává o více než 13 %. Snapdragon 8 Elite má jen cca 2.850 bodů, a to ještě v přetaktované verzi u Samsungu, takže Apple je od něj výkonnější dokonce o téměř 37 %. S přehledem to překoná i připravované čipy pro Android jako Snapdragon 8 Elite 2 a Exynos 2600, u nichž zatím prvotní testy mluví o cca 3.300-3.400 bodech (15-18 %). Apple překonává i desktopového krále výkonu, Ryzen 9 9950X3D s téměř 3.400 body (náskok 15 %).
Takto veselé to pochopitelně není u vícevláknového testu. Zde je přítomnost jen 6 jader znát, a tak bylo dosaženo 9.746 bodů. Proti cca 8.540 bodům u A18 Pro je to nárůst o 14 %, což je zhruba stejný skok jako u ST. Tohle rovněž stačí na překonání dnešního Snapdragonu 8 Elite s 9.480 body o necelá 3 %, ale už to nebude stačit na nové čipy Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite 2, které by se zde měly pohybovat okolo 11.300 až 11.500 bodů. Ty tak budou o 16 až 18 % výkonnější.
Pochopitelně obrovské rozdíly budou i proti desktopovým procesorům. Zatímco v ST překonal i nejrychlejší 16jádrový Ryzen, v MT se mu ani nepřiblíží (Ryzen 9 9950X3D má lehce přes 22 tisíc bodů). Výsledek je to srovnatelný zhruba s 8jádrovým Ryzenem 7 5700X. Nicméně u vícevláknových testů jsou výsledky u Geekbench 6 hodně roztodivné, což komplikuje srovnání (např. hodně sedí novým Ryzenům, resp. nesedí těm starým - zatímco takhle se víceméně vyrovná 8jádru 5700X, nové 6jádro 9600X má výkon o více než polovinu vyšší než A19 Pro).
Zdroj: techspot.com, wccftech.com