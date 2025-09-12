Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
Apple

Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Procesor Apple A19 Pro v nových iPhonech 17 Pro je stále 6jádrem. I přesto zvyšuje svůj výkon a v jednovláknových testech překonává i nejlepší desktopové procesory, alespoň co se Geekbenche týče.
Reklama
Apple před několika dny představil nové iPhony 17 Pro a s nimi i velmi výkonný procesor A19 Pro (ten je i v iPhonu Air, tam má ale nižší počet GPU jader). Navzdory tomu, že Androidy mají obvykle 8jádrové procesory a v některých případech i 10jádrové, Apple nadále zůstává u 6jádrových čipů. Mají dvě výkonnostní a 4 úsporná jádra. Dlouhodobě tyto procesory vedou v jednovláknovém výkonu a nyní tu máme první testy, které potvrzují, že se to týká i nové generace, alespoň co se výsledku v benchmarku Geekbench 6.5.0 týče. 
 
V jednovláknovém testu má totiž nový A19 Pro vynikající výsledek 3.895 bodů, což konkurenci výrazně překonává (nicméně otázkou také je, do jaké míry jsou výsledky napříč platformami srovnatelné). Pro zajímavost, předchozí A18 Pro s cca 3.440 body to překonává o více než 13 %. Snapdragon 8 Elite má jen cca 2.850 bodů, a to ještě v přetaktované verzi u Samsungu, takže Apple je od něj výkonnější dokonce o téměř 37 %. S přehledem to překoná i připravované čipy pro Android jako Snapdragon 8 Elite 2 a Exynos 2600, u nichž zatím prvotní testy mluví o cca 3.300-3.400 bodech (15-18 %). Apple překonává i desktopového krále výkonu, Ryzen 9 9950X3D s téměř 3.400 body (náskok 15 %).
 
Takto veselé to pochopitelně není u vícevláknového testu. Zde je přítomnost jen 6 jader znát, a tak bylo dosaženo 9.746 bodů. Proti cca 8.540 bodům u A18 Pro je to nárůst o 14 %, což je zhruba stejný skok jako u ST. Tohle rovněž stačí na překonání dnešního Snapdragonu 8 Elite s 9.480 body o necelá 3 %, ale už to nebude stačit na nové čipy Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite 2, které by se zde měly pohybovat okolo 11.300 až 11.500 bodů. Ty tak budou o 16 až 18 % výkonnější.
 
Pochopitelně obrovské rozdíly budou i proti desktopovým procesorům. Zatímco v ST překonal i nejrychlejší 16jádrový Ryzen, v MT se mu ani nepřiblíží (Ryzen 9 9950X3D má lehce přes 22 tisíc bodů). Výsledek je to srovnatelný zhruba s 8jádrovým Ryzenem 7 5700X. Nicméně u vícevláknových testů jsou výsledky u Geekbench 6 hodně roztodivné, což komplikuje srovnání (např. hodně sedí novým Ryzenům, resp. nesedí těm starým - zatímco takhle se víceméně vyrovná 8jádru 5700X, nové 6jádro 9600X má výkon o více než polovinu vyšší než A19 Pro).
 

Reklama
Reklama
Diskuze (13)|Další z rubriky:
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
Včera, Milan Šurkala12
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
10.9.2025, Milan Šurkala5
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
10.9.2025, Milan Šurkala3
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
8.9.2025, Milan Šurkala
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Dnes, Milan Šurkala1
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Včera, Milan Šurkala6
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Včera, Milan Šurkala10
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
Včera, Milan Šurkala12
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Včera, Milan Šurkala6
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
10.9.2025, PR článek
Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje
Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje
10.9.2025, Milan Šurkala4
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Snapdragon 8 Elite
10.9.2025, Milan Šurkala5