Apple chce kvůli platbám ve Fortnite zrušit Epic Games jejich vývojářské účty

Vysokéz nákupů na(ale i Google Play Store) jsou trnem v oku mnoha vývojářů auž došla trpělivost. Přestože to odporuje podmínkám, které se zavázali dodržovat, dali do své hry Fortnite platební metodu, která vedla mimo systém Applu a uživatelé tak mohli mít DLC a jiné nákupy o 25 % levněji. Apple to nenechal bez odezvy a aplikaci ze svého obchodu kvůli porušení podmínek během pár hodin smazal. Epic Games odpověděli žalobou . Stejný scénář, jen o pár hodin později, následoval i se společností Google. Pokud jde o Apple, ten hodlá bojovat dál a chystá se k dalšímu kroku.