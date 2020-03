Apple dostal ve Francii rekordní pokutu 1,1 mld. EUR za kartelové praktiky

Ve Francii hodně rádi dávají pokuty a společnost Apple letos dostane další. V únoru to bylo 25 milionů EUR za zpomalování iPhonů kvůli degradujícím akumulátorům, nyní to bude mnohonásobně více. Konkrétně jde o částku 1,1 mld. EUR (29,7 mld. Kč) za to, že prémioví prodejci (tzv. Premium Reseller) nemohli řádně bojovat v konkurenčním prostředí. Jenže ani oni nejsou bez viny a oběťmi. Společnost Apple si totiž nepřeje, aby prodejci jeho produktů nastavovali nižší ceny, než je běžné v oficiálním obchodu Applu. Chce tedy, aby proti němu nebojovali, a také aby se nesnažili soutěžit mezi sebou.

Nešlo ale jen o zákaz přímo od Applu, na hru totiž přistoupili i samotní prodejci a vytvořili spolu s Applem kartelovou dohodu tří velkých prodejců produktů Apple. Těmi dalšími jsou vedle samotného Applu společnosti Tech Data a Ingram Micro. Ty budou muset také zaplatit nemalou pokutu, i když v porovnání s Applem výrazně menší. V prvním případě jde o 76,1 mil. EUR (2,05 mld. Kč), v druhém pak 62,9 mil. EUR (1,7 mld. Kč). Celkově tak činí pokuty 1,24 mld. EUR. Problémem je, že produkty Apple tak byly většinou velkých společností prodávány za stejné vysoké ceny, což "zmrazilo" takřka celý trh s nimi.



Společnost Apple s verdiktem pochopitelně nesouhlasí a říká, že jde o praktiky, které byly využívány 10 let zpátky a navíc ty jsou už desítky let jakýmsi francouzským precedentem, se kterým se v zemi tak nějak počítá. To, že je to najednou problém, může dle Applu způsobit pořádný chaos i ostatním společnostem a plánuje se tak proti rozhodnutí odvolat.

