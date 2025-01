Apple Intelligence šíří nesmysly, vymýšlí si např. výsledky ještě nehraných zápasů

Umělá inteligence je velkým pojmem a do vlaku konečně naskočil i Apple. Jeho Apple Intelligence se však zmiňuje spíše v negativních konotacích. Jednou ze posledních zpráv je to, že nyní místo 4 GB zabírá 7 GB úložiště, což není nějak extrémní nárůst, máte-li ale iPhone se základním 128GB úložištěm, moc to nepotěší. V posledních týdnech se ale objevilo několik případů, kde se tento systém umělé inteligence zrovna nevyznamenal svými praktickými výkony. Problémem je jeho funkce zesumarizování novinek, která si je interpretuje a zkracuje občas docela zajímavým (a bohužel naprosto nesprávným) způsobem.



Jednou z takových byla zpráva o Luigi Mangionem, který je podezřelým z vraždy CEO společnosti UnitedHealthcare, kde to Apple Intelligence přeformulovala tak, že Mangione zastřelil sám sebe. Dalším případem byl zápas PDC World Championship v šipkách. Umělá inteligence přinesla zprávu o tom, že Luke Littler tento šampionát vyhrál. Mělo to jednu chybu. Zápas, který měl vyhrát, se totiž ještě vůbec nehrál. Vymyslela si také, že je Rafael Nadal homosexuálem, přičemž není moc jasné, jak toto vůbec vzniklo. Zdrojová zpráva se sice týkala tenisového hráče, ale tím byl Joao Lucas Reis da Silva, přičemž ve zprávě se o Nadalovi nepsalo ani slovo. Nyní jen doufejme, že si příště nevymyslí něco, co bude mít i reálnější a závažnější dopady na společnost.