Apple iPhone 17 Air asi nebude tak tenký, jak se čekalo. Potíže s tloušťkou baterie má i Samsung

U nové generace iPhonů 17 chystá společnost Apple překopání nabídky. Místo dvou řad ve dvou velikostech tu mají být tři řady. Zůstane kompaktní varianta iPhone 17 a pak high-endové varianty iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Z nabídky by měla vypadnout verze Plus základního modelu. Ta je dlouhodobě prodejně nepříliš úspěšná. Místo ní by chtěl Apple přinést nový stylový iPhone 17 Air (někdy také znám jako iPhone 17 Slim). Tento telefon je těžké někam zařadit, protože má být supertenkou stylovkou za "stylovou" cenu, ale se specifikacemi, které tomu úplně neodpovídají. Proslýchá se, že cenou překoná i varianty Pro, přestože bude mít hardware ze slabší varianty iPhone 17 a možná jen jeden jediný fotoaparát vzadu.

Prémiová cena měla pramenit ze stylového designu daného velmi malou tloušťkou. Dosud nejtenčím iPhonem byla verze iPhone 6 s 6,9 mm, kterou nechvalně proslavila Bendgate, tedy ohýbání telefonu i "díky" jeho malé tloušťce. Připomeňme však, že ještě mnohem tenčím je nový tablet iPad Pro , který má dokonce jen 5,1 mm. Proslýchá se však, že vývoj nového typu baterie, který by měl vysokou hustotu, a přitom umožňoval velmi malou tloušťku, nejde moc dobře, a baterie bude muset být tlustší. A to znamená také větší tloušťku pro telefon.

Vkrádá se otázka, proč se nepoužije technologie z iPadu Pro, kde se malé tloušťky povedlo dosáhnout. Zde je možné, že taková baterie by v malém těle telefonu měla příliš malou kapacitu, což ostatně iPhony mají tak nějak obecně. Další potíží má být konzistence výroby. Proslýchá se tak, že iPhone bude muset zůstat u stávajících technologií z iPhonu 16. Co ale pak bude tím hlavním tahákem iPhonu 17 Air, když to velmi malá tloušťka asi nebude?

Apple v tom nicméně není sám. Také Samsung plánuje představení supertenkého telefonu. Jeho Galaxy S25 Slim (pokud se tak bude jmenovat) má využít nějaké nové technologie baterie, nicméně i u něj dojde k tomu, že bude muset být o něco tlustší, než se původně plánovalo. Také zde jsou problémy s výrobou nových článků, a tak bude dostupný jen v omezených množstvích. Jen doufejme, že tyto potíže nepovedou k podobným "explozivním" problémům, jaké měl Samsung se svým nechvalně známým telefonem Galaxy Note 7.