Apple iPhone 17 Pro by díky ještě lepší Apple Intelligence měly konečně dostat 12GB RAM

Apple je znám tím, že do svých zařízení dává trestuhodně malé paměti RAM a malá základní úložiště. Poslední dobou se to trochu zlepšilo díky Apple Intelligence. Ta konečně dala sbohem ostudně malé základní 8GB RAM u MacBooků a nyní je základem 16 GB. Projevilo se to také u iPhonů. Zatímco v řadě iPhone 15 to byly jen modely Pro, které dostaly 8 GB RAM, což je samo o sobě v dané třídě docela málo, i když je nutno říci, že operační systém iOS je paměťově dobře optimalizovaný (základní verze měly dokonce jen 6 GB), v případě iPhonů 16 má 8GB RAM díky Apple Intelligence celá řada telefonů včetně nejslabšího iPhonu 16e . Ten je tak v tomto ohledu paradoxně lepší než jen 1,5 roku starý iPhone 15, na kterém Apple Intelligence kvůli 6GB RAM neběží. Proslýchá se, že AI si vyžádá další navýšení operační paměti, což je pozitivní zpráva.

Zákulisní informace totiž uvádí, že v případě iPhonů 17 Pro a Pro Max by se měla objevit větší 12GB RAM. Zatím se nezdá, že by toto navýšené množství paměti měly dostat levnější modely iPhone 17, 17 Air nebo 17e, pokud bude existovat. Otázkou je, zda paměťově stále náročnější Apple Intelligence bude dostupná jen na 12GB iPhonech (tzn. na telefonech s 8GB RAM nebudou některé pokročilé funkce dostupné), nebo zda plně poběží i na 8GB variantách, které ale budou znevýhodněny menší rezervou paměti. Toto navýšení paměti by celosvětově mělo znamenat 3,5% zvýšení poptávky po pamětech LPDDR5 pro smartphony.