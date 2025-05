Apple iPhone 18 by měl dostat 6kanálový řadič pamětí LPDDR5X

Produkty společnosti Apple dlouhá léta strádaly v základní kapacitě RAM u telefonů i počítačů, to se ale s příchodem Apple Intelligence zlepšilo. MacBooky mají konečně v základu alespoň 16 GB RAM, iPhony 16 dostaly napříč celou nabídkou (včetně iPhonu 16e) 8 GB RAM. To sice má u Androidu i low-end, na druhou stranu operační systémy Applu umí s pamětí hospodařit o něco lépe. V posledních týdnech se objevují informace o dalších generacích iPhonů a vypadá to docela zajímavě.

iPhony 17 by měly dostat 12 GB RAM, přičemž se to určitě má týkat modelů iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Původně se spekulovalo o tom, že iPhone 17 Air a základní iPhone 17 by měly zůstat na 8 GB RAM, nicméně poslední týdny přináší informace o tom, že by Apple chtěl dát 12 GB RAM celé řadě iPhone 17 a nejen modelům Pro. Mělo by se to týkat minimálně iPhonu 17 Air, přičemž základní iPhone 17 je kvůli problémům s dodavatelským řetězcem poněkud nejistý, tady je stále nejasné, zda zůstane na 8 GB RAM, nebo zda si také polepší na 12 GB RAM. Posunem na 12 GB by se tak iPhony konečně vyrovnaly mainstreamu a high-endu s Androidem (i když tam jsou nejvyšší konfigurace i s 16 GB, některé i více). Tyto telefony by měly být představeny letos v září.



V případě další generace iPhone 18, kterou očekáváme v září 2026, by měly mít všechny modely 12 GB RAM, a to i ten základní. Současně by mělo dojít k rozšíření sběrnice díky tomu, že by paměťové čipy měly mít 6kanálové zapojení. To by dále posunulo paměťovou propustnost a výkon telefonů. Zajímavostí ale je, že i u tohoto modelu by Apple měl zůstat u pamětí LPDDR5X a nikoli nové generace LPDDR6, kterou by měl podporovat konkurenční procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.