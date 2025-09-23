Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Mobilní zařízení
>
Smartphony
>
iOS (Apple)
>
Apple

Apple iPhone Air na Bendgate rozhodně netrpí, rýsuje se ale škrábací Scratchgate?

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple iPhone Air na Bendgate rozhodně netrpí, rýsuje se ale škrábací Scratchgate?
Apple před několika dny představil nové iPhony a snad každého zajímalo, jak tenký iPhone Air obstojí vůči ohnutí. Podle testů překvapivě dobře.
Reklama
Společnost Apple uvedla v tomto měsíci nové telefony iPhone 17 a zejména model iPhone Air rozhodně nadhazoval otázku, zda se nebude opakovat Bendgate, tedy kauza ohýbajících se iPhonů. Přece jen má tento telefon tloušťku pouhých 5,64 mm. Na YouTube kanále JerryRigEverything byl tento telefon podroben testu odolnosti a příjemně potěšil hned v několika ohledech. Nové sklo Ceramic Glass 2 dokonce i s použitím tvrdosti 7 vykazovalo sotva viditelné poškrábání. To hlavní, co se ale zkoušelo, byla odolnost vůči ohýbání. V ruce sice šlo s využitím velké síly mobil ohnout, jeho titanový rám ale díky svým vlastnostem vracel telefon vždy do původního tvaru. Youtuber tak zkusil podrobnější test s přesným měřením a telefon se zlomil až při tlaku odpovídajícím působení hmotnosti 98 kg na prostřední část telefonu (tedy velmi koncentrovaně). Podle autora tak není možné v běžných podmínkách telefon ohnout. I po zlomení telefonu (předního skla displeje) telefon dále fungoval.
 
 
Zajímavé je to ale i s telefonem iPhone 17 Pro. Tady se totiž objevují stížnosti na jeho citlivost na poškrábání. Na internetu se množí fotografie poškrábaných iPhonů 17 Pro jen pár dní po zakoupení. Často to jsou také vystavené kusy na prodejně, které mají nehezké vrypy. JerryRigEverything sice kauzu, která získává jméno Scratchgate, do jisté míry potvrzuje, částečně ji ale také vyvrací. Když totiž poškrábal tělo telefonu, které je z hliníku a má anodizovaný povrch, škrábance na první pohled skutečně vypadaly hrozně. Ty ale jednoduchým setřením odstranil a ukázal, že to byly spíše zbytky z materiálu, který telefon škrábal, ale nikoli odstraněná barva telefonu. Škrábance v podstatě zmizely.
 
 
Velmi podobně to vypadalo i na skleněných zádech, kde to nejprve vypadalo na nenávratné poškození. Nepěkné čáry ale jednoduše prstem setřel, což dopadlo úplně jinak, než co prezentují sociální sítě (vkrádá se tak otázka, zda tam zkoušeli se těchto "škrábanců" zbavit jejich setřením). Youtuber nicméně potvrzuje jeden problém. Anodizovaný povrch vyžaduje nějaké ty ústupky, a tím je např. to, že tato ochrana nefunguje na hranách. Jenže výstupek na zádech a fotografickými moduly má hrany velmi výrazné, a tady se nový iPhone škrábe jedna radost. Dle youtubera měl Apple trochu ubrat, udělat výstupek více zaoblený, a anodizace by pak ochránila povrch telefonu i na těchto místech.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (3)|Další z rubriky:
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
11.9.2025, Milan Šurkala11
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala25
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
4.9.2025, Milan Šurkala
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
Asus zkouší vylepšený PCIe slot, dokáže dodávat 250 W
Dnes, Milan Šurkala
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Včera, Milan Šurkala8
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
Včera, Milan Šurkala1
Proč volit notebook s dedikovanou grafikou?
Proč volit notebook s dedikovanou grafikou?
Včera, PR článek
Apple MacBook Pro by příští rok mohl dostat dotykový displej
Apple MacBook Pro by příští rok mohl dostat dotykový displej
Včera, Milan Šurkala3
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
AMD uvedlo zvláštní Radeon RX 7700 se 40 CU a 16 GB VRAM
Včera, Milan Šurkala
Meta uvádí AR brýle Ray-Ban Display s ovládáním pomocí zápěstí a gest rukou
Meta uvádí AR brýle Ray-Ban Display s ovládáním pomocí zápěstí a gest rukou
Včera, Milan Šurkala1
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
21.9.2025, Milan Šurkala