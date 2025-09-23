>
>
>
>
>
Apple iPhone Air na Bendgate rozhodně netrpí, rýsuje se ale škrábací Scratchgate?
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple před několika dny představil nové iPhony a snad každého zajímalo, jak tenký iPhone Air obstojí vůči ohnutí. Podle testů překvapivě dobře.
Reklama
Společnost Apple uvedla v tomto měsíci nové telefony iPhone 17 a zejména model iPhone Air rozhodně nadhazoval otázku, zda se nebude opakovat Bendgate, tedy kauza ohýbajících se iPhonů. Přece jen má tento telefon tloušťku pouhých 5,64 mm. Na YouTube kanále JerryRigEverything byl tento telefon podroben testu odolnosti a příjemně potěšil hned v několika ohledech. Nové sklo Ceramic Glass 2 dokonce i s použitím tvrdosti 7 vykazovalo sotva viditelné poškrábání. To hlavní, co se ale zkoušelo, byla odolnost vůči ohýbání. V ruce sice šlo s využitím velké síly mobil ohnout, jeho titanový rám ale díky svým vlastnostem vracel telefon vždy do původního tvaru. Youtuber tak zkusil podrobnější test s přesným měřením a telefon se zlomil až při tlaku odpovídajícím působení hmotnosti 98 kg na prostřední část telefonu (tedy velmi koncentrovaně). Podle autora tak není možné v běžných podmínkách telefon ohnout. I po zlomení telefonu (předního skla displeje) telefon dále fungoval.
Zajímavé je to ale i s telefonem iPhone 17 Pro. Tady se totiž objevují stížnosti na jeho citlivost na poškrábání. Na internetu se množí fotografie poškrábaných iPhonů 17 Pro jen pár dní po zakoupení. Často to jsou také vystavené kusy na prodejně, které mají nehezké vrypy. JerryRigEverything sice kauzu, která získává jméno Scratchgate, do jisté míry potvrzuje, částečně ji ale také vyvrací. Když totiž poškrábal tělo telefonu, které je z hliníku a má anodizovaný povrch, škrábance na první pohled skutečně vypadaly hrozně. Ty ale jednoduchým setřením odstranil a ukázal, že to byly spíše zbytky z materiálu, který telefon škrábal, ale nikoli odstraněná barva telefonu. Škrábance v podstatě zmizely.
Velmi podobně to vypadalo i na skleněných zádech, kde to nejprve vypadalo na nenávratné poškození. Nepěkné čáry ale jednoduše prstem setřel, což dopadlo úplně jinak, než co prezentují sociální sítě (vkrádá se tak otázka, zda tam zkoušeli se těchto "škrábanců" zbavit jejich setřením). Youtuber nicméně potvrzuje jeden problém. Anodizovaný povrch vyžaduje nějaké ty ústupky, a tím je např. to, že tato ochrana nefunguje na hranách. Jenže výstupek na zádech a fotografickými moduly má hrany velmi výrazné, a tady se nový iPhone škrábe jedna radost. Dle youtubera měl Apple trochu ubrat, udělat výstupek více zaoblený, a anodizace by pak ochránila povrch telefonu i na těchto místech.
Zdroj: techspot.com, wccftech.com, notebookcheck.net