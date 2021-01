Apple jede: daří se všem kategoriím, iPhony kralují trhu

Apple je sice v nemilosti mnoha uživatelů, ale jak ho moc lidí nenávidí, tak ho i moc lidí miluje. Vidět je to i na finančních výsledcích, na kterých je nutno uznat, že Apple opravdu umí. Za poslední čtvrtletí, které končilo 26. prosincem 2020, totiž vykázal příjmy 111,4 mld. USD, což je o 21,4 % více než loni. Pokud jde o čistý zisk, tak ten se dostal na 28,755 mld. USD, což je dokonce 29,3% nárůst. Jednoduchou matematikou zjistíme, že Applu tvoří zisky 25,8 % z veškerých příjmů. Taková marže je v tomto průmyslu opravdu více než působivá. Není třeba se věnovat všem kolonkám ve zveřejňovaných tabulkách, přesto se podívejme, jak se vlastně daří jednotlivým typům produktů.



Zatímco u jiných firem je mnohdy zajímavé sledovat, co táhne a co ne, u Applu je to poněkud jednotvárné. Táhne všechno. Většinou jsou i nadále iPhony, které s 65,6 mld. USD tvoří téměř 59 % příjmů Applu. Je známo, že Apple se chce zbavit své závislosti na prodejích iPhonů a chce své portfolio více diverzifikovat (zejména co se týče služeb). I tak má jistě z prodejů iPhonů radost, neboť vzrostly o 17,2 %. Hovoří se také o tom, že se Applu povedlo prodat 90,1 milionů iPhonů za jediné čtvrtletí, což je číslo, které se dosud nepovedlo žádnému výrobci telefonů. Přestože má toto prvenství, zároveň je to kategorie, která procentně rostla nejméně.



Dobré to totiž bylo i Macy, kde bylo dosaženo 8,68 mld. USD (+21,2 %). Největšího vzestupu se dočkaly tablety Apple iPad, za což může pravděpodobně i koronavirová pandemie. Tyto tablety jsou dosti populární ve školství a jejich prodeje stouply o 41,1 % na 8,44 mld. USD. Velmi pěkné to má Apple i v kategorii wearables a dalšího příslušenství, kde příjmy vzrostly o 29,6 % na 12,97 mld. USD. Apple jistě doufal ve větší vzrůst služeb, jenže zde ho pandemie naopak přibrzdila, zejména co se týče Apple TV+ . Tato streamovací služba trpí akutním nedostatkem obsahu, který bylo poslední dobou dost obtížné natáčet. I přesto se služby obecně vyhouply o pěkných 24 % na 15,76 mld. USD.

