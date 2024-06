Apple konečně uvedl Kalkulačku pro iPad a díky podpoře Apple Pencil stojí opravdu za to

Některé kroky Applu se chápu jen dost těžko a absence kalkulačky v případě tabletů iPad je jednou z věcí, nad kterou zůstával rozum stát. A to dlouhých 14 let od představení prvního iPadu. Apple se nechal slyšet, že za to mohla jeho snaha o perfekcionismus. Chtěl pro iPad opravdu skvělou kalkulačku a ta z iPhonů nebyla dostatečně dobrá, a tak tu pro jistotu nebyla žádná. To se ale nyní změní. S příchodem iPadOS 18 se totiž na iPady konečně dostane oficiální aplikace kalkulačky pro iPad. A je nutno říci, že v rámci WWDC 2024 šlo o jednu z nejzajímavějších věcí, které byly představeny.

Výchozí varianta nápadně připomíná tu z iOSu, tady k žádné zásadní změně nedošlo. Důležité je ale to, s čím vším je propojena. Funguje totiž v tzv. Math Notes (matematické poznámky), což znamená, že v rámci poznámek nyní můžete provádět výpočty. Funguje to i ve spolupráci s dotykovým perem Apple Pencil. Můžete tak rukou psát rovnice, využívat dokonce i proměnné a aplikace bude sama provádět výpočty a dynamicky je přepočítávat.

Např. na obrázku výše Apple ukázal, jak se změnou hodnot proměnných kalkulačka automaticky přepočítávala výsledek a dokonce dokázala zobrazovat výsledné grafy. U některých proměnných dokonce nabízí možnost jejich změny pomocí vestavěných otáčecích prvků, což je další možností pro výběr konkrétních hodnot. Dále, pokud máte např. seznam čísel, podtržením posledního čísla aplikace pochopí, že asi chcete jejich součet a ten sama vypočítá. Toto vše platí i pro rukou psaná čísla pomocí Pencilu, takže pište alespoň trochu čitelně.