Apple M1 má tak dobrou efektivitu, že to prý v Applu považovali za chybu

Procesor Apple M1 přinesl architekturu ARM nově i do počítačů společnosti Apple. Nyní ho už najdeme v Mac mini, MacBooku Air i 13" MacBooku Pro, nově je k dispozici také v iMacu. Jeho výhodou je vynikající výkon a současně poměrně nízká spotřeba. Dle inženýrů Applu byl cíl jasný. Dorovnat Intel nestačí, protože pak by neexistoval důvod, proč plýtvat tolik zdroji na vývoj, když by to nepřineslo výrazný rozdíl. A povedlo se. M1 sbírá chválu v testech po celém světě.

Bob Borchers, který patří do vedení produktového marketingu Applu, nedávno v rozhovorech zmínil zajímavou historku z vývoje procesoru. Když se marketérům Applu dostal prototyp počítače do rukou, údajně si s tím nějakou dobu hráli a indikátor baterie se nepohnul. Považovali to za softwarový bug (nefunkční indikátor stavu akumulátoru). Tim Cook, který měl být v místnosti také, se prý jen usmál a řekl, že ne, že tak to má být. Tomu, že po několika hodinách se indikátor nepohnul, se dá těžko věřit (nebyl-li počítač připojen k síti), nicméně to, že Apple M1 efektivitou skutečně znatelně překonává předchozí procesory Intelu, je fakt.

Brzy bychom se navíc měli dočkat výkonnějších variant M1X a/nebo M2. Macy Pro by se v budoucnu mohly vyšplhat i na 40 jader CPU a 128 jader GPU. Další keynote ještě nebyla ohlášena, ale pokud půjde vše v tradičních kolejích, mohlo by tak být ve druhém, možná třetím týdnu v září.



