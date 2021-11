Apple M1 Pro/Max jsou velmi efektivní pro těžbu Etherea, MacBook ale nezaplatí

Apple M1 Pro a M1 Max jsme

O procesorechjsme mluvili už několikrát a ukázalo, že mají velmi vysoký výkon procesoru i GPU. Otázkou ale bylo, nakolik jsou dobré i pro těžbu kryptoměn pomocí GPU. Na grafických kartách se těží např. Ethereum, a aby něco takového bylo rentabilní, musí to vytěžit kryptoměnu za vyšší částku, než je cena spotřebované elektřiny. Tento zbytek navíc musí zaplatit HW, na kterém se těží. Jestli je něco takového možné, na to se podíval youtuber na kanálu UDF Tech.

Ten použil MacBook Pro s 16jádrovým GPU a 16 GB paměti. Plně vybavená verze s 32jádrovým GPU by tak nejspíš měla dosáhnout zhruba 2násobného výkonu. A co zjistil? Ukázalo se, že GPU v procesorech M1 je velmi efektivní, bohužel ve stávající variantě aplikace pro těžbu také dosti pomalé. Zde se ani zdaleka neblíží výkonu, který by odpovídal tomu, co ukazovaly testy v benchmarcích a hrách.

Dle jeho testu je 16jádrové GPU v M1 Pro schopno dosáhnout výkonu 5,8 MH/s, což opravdu není mnoho. Na druhou stranu spotřeba samotného GPU byla jen 5,8-6,2 W. To dělá cca 1,05 W na MH/s. Pro zajímavost, podtaktovaná RTX 3060 Ti může mít při těžbě cca 120W spotřebu a výkon okolo 60 MH/s (tedy 2 W na MH/s). Jenže nesmíme zapomenout na to, že při těžbě není aktivní jen samotné GPU, ale také celý procesor, tedy i CPU část a paměť, což spotřebu u Applu vyžene na cca 14-16 W a celý notebook dle youtubera bral obvykle okolo 17 W, a to se už dostáváme na 2,9 W na MH/s (totéž bychom ale měli započítat i u počítačů s GPU AMD a Nvidia, kde také nepůjde jen o spotřebu samotného GPU).

0,344 USD denně (7,6 Kč). Za rok to máme 125,5 USD (2770 Kč). Efektivita je tedy velmi dobrá, ale výkon u těžby Etherea tak nízký, že by se notebook s cenou od 2299 USD (s 16jádrovým GPU ve 14" verzi se 16 GB pamětí, resp. 2699 USD za 16" verzi) splácel 18 let, resp. 21,5 roku. MacBook Pro by se takto vlastně nikdy nezaplatil. U verze s 32jádrovým GPU by mohly být denní zisky dvojnásobné (uživatelé hovoří o výkonu přes 10,2 MH/s), nicméně při jeho vyšší ceně by to i tak znamenalo zaplacení za 10 let a více.

Otázkou je, proč je výkon GPU Applu při těžbě tak nízký. Víme, že jeho GPU si dokáže vzít až 60 W u nejvýkonnější verze (tedy odhadem cca 30 W u 16jádrové), takže nějakých 6 W ukazuje, že zdaleka není využit celý potenciál a má jen pětinovou spotřebu proti maximu. Má i při těžbě také jen pětinový výkon? Je HW Applu nevhodný pro těžbu už svým návrhem, nebo je to jen software, který pro něj není optimalizován? To nevíme.

