Apple M1 se ukazuje v testu Cinebench R23

Byla tak jen otázka času, kdy se dozvíme o skóre procesoru Apple M1 v tomto novém testu. Cinebench R23 je přitom jinak v podstatě stejný jako předchozí verze R20 a využívá dokonce i stejnou renderovací scénu. Ovšem byl vytvořen s využitím nových kompilátorů, takže se výsledná skóre z verze R20 bohužel nedají přímo srovnávat s výsledky z R23.

Apple M1 známe jako nový 5nm procesor s osmijádrovým CPU (ARM), který bude mít jako první za úkol nahradit v počítačích Mac klasické x86 od Intelu. Prezentace firmy Apple ale neobsahovala srovnání konkrétních modelů a i když bylo možné se pokusit dalším zkoumáním určit soupeře , nyní tu máme konečně přímou možnost srovnání s různými procesory x86.

Nyní nám Bits and Chips konečně nabízí to, na co jsme čekali, a sice výsledky Apple M1 v Cinebench R23. Ten si zaslouží srovnání spíše s mobilními procesory, neboť je sám určen pro MacBook Air (pasivně chlazená 10W verze) a MacBook Pro 13 či Mac Mini (aktivně chlazená výkonnější verze).

Apple M1 získal v jednovláknovém testu Cinebench R23 skóre 990 bodů a ve vícevláknovém pak 4530 bodů. Podává tak srovnatelné skóre se 45W Intel Core i5-8300H (1038/4284 bodů), ovšem my se nedozvídáme podrobnosti o tomto testu, a to především v jaké TDP verzi byl M1 zkoušen. Vypadá to však, že jeho případě mocně úřaduje turbo, neboť v ideálním případě by výkon mohl díky osmi jádrům škálovat až těsně pod 8000 bodů, ale realita je pouze 4530 bodů. Například takový AMD Ryzen 7 4800HS má skóre 1230/10600 bodů, i když na jeho straně je zase i technologie SMT a 16 logických jader a pravděpodobně i vyšší TDP (35 W).

Nový M1 si tak nevede špatně, ovšem o žádný zázrak, kterým by Apple přeskočilo konkurenci, se v případě renderovacího výkonu nejedná. Máme tu ale i něco dalšího.

- klikněte pro zvětšení -

Jedná se o test od Andyho Somerfielda ze Serif Software, který M1 otestoval vedle iMacu s Core i5-9600K a Radeonem 580X s ohledem na vektorový/rasterizační výkon. A je vidět, že M1 snadno překoná procesor Core i5 od Intelu, ovšem navíc ani příliš nezaostává za rasterizačním výkonem Radeonu a v kombinovaném testu je pak stále rychlejší. A to je od čipu využívajícího svou integrovanou grafiku proti energeticky mnohem náročnější sestavě s CPU a dGPU opravdu skvělý výkon.



Ceny souvisejících / podobných produktů: