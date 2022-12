Apple M2 Max s 12 jádry CPU otestován

Apple už představila novou generaci M2 Pro a M2 Max. Zatímco M1 Pro byl nanejvýš 10jádrovým CPU s 16jádrovým GPU a M1 Max pak 10jádrovým CPU s 32 jádry GPU, M2 Max by si měl polepšit až na 12 CPU jader. To by mělo dopomoci zejména vícevláknovému výkonu, nicméně jak se ukazuje, nový M2 Max by měl přidat i na frekvenci, což by se mělo projevit také na jednovláknových výsledcích.

Ve výsledku benchmarku Geekbench 5 totiž bylo zjištěno, že procesor má frekvenci zvýšenou z 3,2 GHz na 3,54 GHz (a dosahoval v testu až 3,7 GHz), disponuje 4 MB L2 cache a testovaný počítač Applu měl 96 GB unifikované paměti. Jednovláknový výsledek dosáhl na 1889 bodů. M1 Max se v této disciplíně pohyboval okolo 1760 bodů, což by pro připravovanou novinku znamenalo zhruba 7 % výkonu navíc. Vzhledem k frekvenci o 10 % vyšší je to ale trochu zklamáním a očekávali bychom asi lepší výsledek okolo 1950 bodů.

Pokud jde o vícevláknový výkon, tady by se měl projevit vyšší počet jader a snad i vyšší takt. Dosaženo bylo 14568 bodů. Předchůdce v tomtéž testu dosahoval v průměru okolo 12100 bodů, takže tady hovoříme o nárůstu výkonu o nějakých 20 %, což by akorát tak odpovídalo nárůstu počtu jader. Dá se však předpokládat, že u konečné verze tato čísla trochu povyskočí, protože jednak jde ještě o nepředstavený čip, který nemusí být plně odladěný a software si s ním nemusí plně rozumět, jednak teoretické předpoklady by naznačovaly o něco větší rozdíly.