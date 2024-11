Apple M4 Pro a Max mají rekordní ST výkon, v Geekbench 6 překonaly 4000 bodů

Procesory Apple sice už ztratily vedení ve vícevláknovém výkonu (pokud se bavíme o procesorech v mobilních telefonech), stále jsou ale vynikající v tom jednovláknovém. To platí nejen pro čipy do mobilních telefonů (např. A18 Pro), ale také pro ty do notebooků Macbook. Ukazují to testy v benchmarku Geekbench 6. Zatímco třeba takový Intel Core Ultra 9 285K je na zhruba 3350-3400 bodech a AMD Ryzen 9 9950X se pohybuje okolo 3400-3600 bodů, nové procesory Apple M4 Pro a Max jsou ještě mnohem dál.



Podle databáze výsledků v tomto benchmarku se tyto procesory obvykle pohybují v jednovláknovém výkonu okolo hodnot 3950 až 4050 bodů, čímž se stávají prvními procesory, které překonaly hranici 4000 bodů v nepřetaktovaném stavu. Zatímco Apple M4 má frekvenci 4,4 GHz, oba procesory M4 Pro a M4 Max mají zvýšený takt na 4,5 GHz, což jim dopomáhá dosahovat ono vysokého výkonu. I základní Apple M4 je nicméně schopen se podívat někam k hranici 3800 bodů.

Pokud jde o vícevláknový výkon (který je kvůli zvláštnímu škálování Geekbenche 6 potřeba brát více s rezervou), tak 16jádrová verze Apple M4 Max (12P+4E) dosahuje hodnoty obvykle lehce pod 26 tisíc bodů (jen pár výsledků je nad touto hranicí). Pro srovnání, 16jádrový Ryzen 9 9950X, který má navíc SMT, se obvykle pohybuje mezi 23 až 25 tisíci body (vezmu-li typické vysoké výsledky, některá 16jádra mají záznam i s výrazně nižšími hodnotami). Blíže má procesor Intel Core Ultra 9 285K s 24 jádry (8P+16E), který se občas také podívá nad 26 tisíc bodů, ale většina je stejně jako u M4 Max pod touto hranicí (obvykle mezi 22 a 26 tisíci). Podle tohoto benchmarku by Apple M4 Max byl také nejvýkonnějším procesorem na trhu ve vícevláknové oblasti, byť tady už jen o chloupek.