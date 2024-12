Apple M5 bude prý stále na 3nm procesu od TSMC kvůli vysoké ceně 2nm výroby

Apple M5 pro MacBooky Pro a MacBooky Air, rovněž se předpokládalo, že by se tak mohlo stát v druhé polovině příštího roku s mobilními čipy Apple A19 Pro pro iPhony 17 Pro. Zatímco ohledně procesoru do mobilních telefonů se v poslední době moc nemluvilo, na adresu procesoru pro notebooky a tablety tu máme nové informace. Proslýchá se, že nové čipy Apple M5 nakonec nebudou vyráběny pomocí nové 2nm technologie.

Apple si měl podle posledních zvěstí už předobjednat výrobu čipů M5 pro své tablety iPad Pro a notebooky MacBook Air a Pro, nicméně ty by měly být vyráběny nadále pomocí 3nm procesu. Důvodem má být údajně velmi vysoká cena 2nm procesu. Přesto se mluví o tom, že 3nm proces dozná několika změn a Apple zde využije 3D vrstvení pro vylepšení teplotního managementu a minimalizaci úniků proudu. Výroba procesorů sice byla objednána už teď, ale začít by měla až v druhé polovině příštího roku.

Procesory M5 se tak patrně představí na podzim roku 2025 v noteboocích MacBook (není jasné, zda v obou řadách Pro a Air nebo jen jedné z nich, a které případně), u tabletů iPad Pro se nyní očekává spíše jaro 2026. Nic z toho ale není jisté, v podstatě jen víme, že představení Apple M5 by mělo proběhnout někdy na podzim a s ním se objeví také nějaké nové produkty z řad iPad Pro, MacBook Air a/nebo MacBook Pro. Které, to nevíme. Nelze vyloučit, že přechod na 2nm výrobu nebude odložen i u procesorů A19 do iPhonů, a je tak možné, že ho Apple poprvé nasadí až u Apple A20.