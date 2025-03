Apple má 90 dní na to, aby v Brazílii povolil side-loading aplikací a alternativní obchody

Mobilní produkty Applu byly vždy dost uzavřené. Na iOS se daly nahrát aplikace jen přes oficiální obchod s aplikacemi App Store. To se ale nelíbilo některým vývojářům, kteří protestovali proti vysokým provizím pro Apple (ty byly později pro většinu z nich sníženy). U zákazníků to bylo tak i tak, někteří by otevřenost uvítali, někteří naopak volili Apple právě kvůli jeho uzavřenosti a větší bezpečnosti systému (jednak má Apple lepší kontrolu aplikací než Google, což ale neznamená, že by se malware nikdy nedostal do App Store, jednak se sem nedal až tak snadno nainstalovat malware, což bylo vhodnější zejména pro méně znalé uživatele, "kteří vše odkliknou").



V Evropské unii ale máme zákon Digital Markets Act (DMA), který tuto otevřenost po Applu vyžaduje, a ten se nakonec podvolil. Už se objevily aplikace, ze kterých Apple nemá úplně radost (např. ty s pornografií), finanční vlivy se možná postupně projeví. Pro Apple ale nyní ani jedna možnost není úplně ideální. Pokud se projeví pokles, nepotěší ho to, nicméně pokud se prozatím neprojeví, bude o argument více, že to pro Apple není finanční rána, což může znamenat, že více zemí půjde stejnou cestou se stejným argumentem, a pak už se to projevit může.

A právě to je argumentem Brazílie. Podle ní se tento krok v EU na hospodaření neprojevil, takže nesouhlasí s tvrzeními Applu. Brazilské vyšetřování v záležitosti side-loadingu aplikací začalo v roce 2022, přičemž Apple ho měl umožnit už v prosinci. Tedy se mu ale povedlo to zvrátit. Nyní je tu další verdikt, následkem něhož má nyní 90 dní na to, aby v Brazílii povolil alternativní obchody v iOSu, jinak může čelit pokutám. I tentokrát se Apple odvolal, nicméně se zdá, že časem bude otevřený iOS docela běžnou součástí ve více zemích.

A spolu s tím bude bohužel více běžnou součástí i více malwaru a více možností, jak méně opatrné uživatele napálit závadným softwarem. Právě tato blbuvzdornost byla dosud velkou výhodou iOSu proti Androidu. Ten má sice v základu rovněž zakázánu instalaci aplikací třetích stran, dá se ale uživatele různými technikami přimět k tomu, aby ji povolil a závadným software nainstaloval.