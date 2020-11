Apple Mac mini dostal procesor Apple M1 na ARMu a nižší cenu

Společnostvčera představila svůj nový 5nm procesor Apple M1 založený na architektuře ARM, který se objevil v novém MacBooku Air 13,3" MacBooku Pro a také v počítači. Díky tomuto novému 8jádrovému procesoru se výkon zvýšil na 3násobek. V případě grafiky je to dokonce 6krát více a úlohy umělé inteligence se díky 16jádrovému Neural Engine zrychlily rovnou 15krát. Podle Applu nabídne 5krát vyšší výkon než nejprodávanější desktop s Windows ve skříni s 10krát menším objemem. Xcode kód má zvládnout kompilovat 3× rychleji, hry jako Shadow of the Tomb Raider mají dosahovat 4× vyšších fps, renderování ve Final Cut Pro se zrychlí 6násobně.