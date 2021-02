Apple Mac Mini s procesorem M1 proti Core i7: 40 vs. 120 W

Apple Mac Mini model 2020 je vybaven procesorem Apple M1 založeným na architektuře ARM, přičemž sám výrobce, který už nyní půjde zcela nepokrytě proti svému bývalému partneru, zveřejnil data o spotřebě. Mimochodem, ani nový CEO Intelu Pat Gelsinger se netají s tím, že nyní vidí Apple už jako konkurenta, na nějž se hodlá zvlášť zaměřit.

Nejde tak o nezávislý test, ale je to také vše, co máme k dispozici. Rozdíl je patrný jak v klidovém provozu, tak i v zátěži. V klidu si tak Mac Mini s M1 vezme skoro 7 W, zatímco model z roku 2018 s Intelem téměř 20 W. V zátěži je to pak velice podobný rozdíl daný cca trojnásobkem spotřeby, který předvádí právě starší verze s Intelem.

Vedle pak máme naměřen tepelný výdej, s jehož jednotkami asi nebude moc lidí seznámeno. Jde o BTU, čili British Thermal Unit značící tepelnou energii nutnou k ohřevu jedné libry vody o jeden stupeň Fahrenheita. Nám ale tyto údaje stejně slouží jen pro porovnání mezi sebou.

Vypadá to také, že Apple využívá nějaké opravdu náročné testy, neboť Anandtech nebyl schopen spotřebu nového Mac Mini s M1 dostat výš než na 31 W.

K tomu je třeba poznamenat, že Apple zde jednak srovnává novou a starou platformu s výrazným rozdílem ve výrobním procesu, přičemž Intel by dnes už byl schopen poskytnout 10nm procesory a ne 14nm Core i7 z roku 2018. Vůbec také není brán v potaz výkon nebo i to, že starší systém měl čtyřnásobek operační paměti.

Na druhou stranu to můžeme brát prostě jen jako snahu ukázat to, co můžeme z hlediska provozu a spotřeby očekávat od nového Mac Mini s procesorem M1 ve srovnání se starším produktem. Ale nebudeme zase naivní, abychom v tom neviděli také snahu ukázat obecně to, že procesory Intel jsou oproti novým M1 na spotřebu mnohem náročnější a že nové řešení firmy Apple je zkrátka lepší.

