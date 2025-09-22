>
Apple MacBook Pro by příští rok mohl dostat dotykový displej
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Apple původně nechtěl o dotykovém displeji pro MacBook ani slyšet, prý by byl pak příliš podobný iPadu. Proslýchá se však, že nejspíš měnil názor a něco takového chystá.
Existují notebooky, které mají dotykové displeje, ačkoli to není příliš rozšířené (standard u konvertiblů už z podstaty, ale u nekonvertibilních notebooků se s tím setkáváme spíše jen občas, než že by šlo o nějaký standard). Ani společnost Apple se k tomuto nikdy moc neměla. Před lety se nechala slyšet, že dotykový MacBook by byl příliš podobný iPadu. To je zčásti pravda, nicméně iPadOS a macOS jsou stále docela dost odlišné systémy s odlišným způsobem ovládání i schopnostmi (např. co se týče instalace aplikací nebo práce s úložištěm). Je však zajímavé, že ačkoli se iPadOS a macOS k sobě stále více přibližují, názor Applu na dotykovou obrazovku se paradoxně změnil. Mark Gurman z Bloombergu už před lety řekl, že by se to mohlo v roce 2026 změnit, a známý analytik Ming-Chi Kuo se nyní přidává a jeho slova potvrzuje.
Kuo se totiž nechyl slyšet, že dodavatelé Applu se už připravují na dotykovou verzi OLED displejů pro MacBook Pro. Ty by měly počátkem příštího roku dostat procesory z rodiny Apple M5 a ke konci roku 2026 nebo počátkem roku 2027 patrně půjde o další významný update. Očekává se totiž nejen další aktualizace procesorů, a to na rodinu M6, ale především příchod výše zmiňovaného dotykového OLED displeje. Zatím to nevypadá, že by se měl objevit u levnějších MacBooků Air, ale jen u verzí Pro. Tam by měl umožnit ulehčit některé typy ovládání operačního systému a některých aplikací. MacBooky by se tak nakonec opravdu zase o něco více přiblížily iPadům, ačkoli to Apple původně nechtěl. Znovu je ale potřeba zdůraznit, že jde o neoficiální zákulisní informace. A co vy, vidíte v dotykovém ovládání notebooků smysl?
