Apple měl prý na poslední chvíli zrušit levný stylus "Marker" pro iPhone

Steve Jobs se možná bude obracet v hrobě. Apple má totiž podle posledních zpráv uvažovat o dotykovém peru pro iPhone. Přitom právě dotyková obrazovka s multi-touch a absence dotykového pera byla jednou z nejvíce vyzdvihovaných vlastností, které Steve Jobs zmiňoval při uvedení prvního iPhonu. Nyní to vypadá, že dotykové pero Apple Pencil nebude k dispozici jen pro tablety iPad, ale levnější a jednodušší verze by se měla objevit i pro telefony iPhone. Mělo se tak stát už i s iPhonem 14, podle posledních informací se ale měl Apple rozhodnout toto na poslední chvíli odvolat, a je možné, že se pera dočkáme až v příštím roce u iPhonu 15.



Nové pero by mělo mít název Apple Marker a na rozdíl od Pencilů, které mají vestavěný akumulátor a nabíjí se přes Lightning, resp. magneticky na straně tabletu, by Marker neměl mít akumulátor podobně jako konkurenční S-Pen u některých telefonů Samsung Galaxy. Pero (resp. malinký čip v hlavičce) by se tedy mělo nabíjet bezdrátově. Zatímco Pencil stojí 99 USD, resp. 129 USD za druhou generaci, Apple Marker měl stát 49 USD. Vzhledem k tomu, že první generace Pencilu u nás stojí 2990 Kč, dala by se předpokládat cena 1490 Kč. Apple měl údajně vyrobit okolo milionu kusů, než se rozhodl pero prozatím zrušit. Hovoří se o tom, že celá várka bude zlikvidována. To by naznačovalo tomu, že společnost nejspíše nebyla spokojena s technickým řešením a bude se pracovat na nové verzi pera. Ale také se možná ničeho nedočkáme.