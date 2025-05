Apple mění číslování svých operačních systémů, iPhony dostanou iOS 26 místo iOS 19

Apple má pro své produkty různé operační systémy, které ale mají také různá čísla verzí, což může přinášet trochu zmatek. Zatímco iOS, iPadOS a tvOS jsou ve verzi 18, macOS pro Macy je ve verzi 15, chytré hodinky Apple Watch mají watchOS 11 a chytré brýle Apple Vision pak visionOS 2. Od nových generací ale dojde ke sjednocení číslování. To by měl podle zákulisních zpráv Apple představit na konferenci WWDC 2025, která se bude konat počátkem června.

Výsledkem bude, že všechny operační systémy Applu dostanou číslo roku, pro který budou primárně uvedeny. Stejně jako u aut, i zde se bude "modelový ročník" trochu předbíhat s kalendářním rokem. To znamená, že produkty, které zamíří na trh koncem roku 2025, už budou mít operační systémy s označením 26. Nové iPhony, které očekáváme v září 2025, tak dostanou iOS 26. Stejně tak bude výsledkem iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26.

Proslýchá se, že iPadOS by se měl trochu více přiblížit Macům a být více univerzální, a tedy i užitečný pro práci (systém je stále v podstatě jen trochu rozšířeným OS pro telefony, což přináší jisté problémy). Vývojáři třetích stran dostanou přístup k AI modelům, které Apple používá pro Apple Intelligence, AI pak má pomoci řídit baterie mobilních zařízení. Tady bude ještě jedna novinka, iPhony by nově měly ukazovat čas, který zbývá do ukončení nabíjení telefonu.