Apple možná bude muset dovolit nahradit Siri jiným asistentem v rámci EU

Doby, kdy byl svět nadšen ze schopností digitálního asistenta Siri, jsou už dávno pryč. Tento asistent je už roky technologicky pozadu, což se ještě zvýraznilo s příchodem moderních systémů založených na generativní AI. Siri je tak spíše obrovskou ostudou pro Apple. Není divu, že se Apple nyní snaží značku Siri upozadit a více vyzdvihovat Apple Intelligence, která může spolupracovat se systémem ChatGPT. Proslýchá se však, že by ChatGPT, případně nějaký podobný systém mohl mít možnost získat pozici výchozího digitálního asistenta na telefonech Apple iPhone a nahradit tak na této pozici zaostalou Siri, alespoň co se Evropy týče.

K tomuto kroku by mohly vést hned dva důvody. Jedním je jak ona technologická zaostalost, kdy by Apple mohl nabídnout inteligentnější systém a být tak na úrovni konkurence. Druhým důvodem, který souvisí s tím, proč by se tak mělo stát v Evropě, je to, že by se Siri mohla stát další obětí regulací EU, konkrétně zákona DMA (Digital Markets Act). Ten už přikázal Applu umožnit v Evropě používat alternativní obchody s aplikacemi a právě možnost zvolit si výchozího digitálního asistenta by mohla být další oblastí, kde by se zákon DMA mohl uplatnit.

Tvrdí tak analytici Bloombergu, Mark Gurman a Drake Bennet. Apple přitom nějaká vylepšení na základě moderních AI modelů sliboval pro Siri už před rokem pro systém iOS 18.4, zatím se tak ale nestalo.