Apple možná chystá levnější MacBook s procesorem A18 Pro z iPhonů

Analytik Ming-Chi Kuo se postaral o zajímavou zákulisní informaci. Podle něj kódy k operačnímu systému macOS už před skoro rokem poodhalily neznámé zařízení Mac17,1, které by podle posledních informací mělo novým základním MacBookem. Tuto úlohu v posledních letech převzal MacBook Air, nicméně Apple měl v minulosti i MacBook bez přídomku, přičemž tohle by mohl být jeho návrat. Tou nejzajímavější informací je ale jeho procesor. Apple se nebude vracet k Intelu, to se nemusíme bát, ale proslýchá se, že by to mohl najít místo procesor A18 Pro, tedy čip, který najdeme v telefonech iPhone 16 Pro a 16 Pro Max. Řada A i M vychází ze stejných základů, nicméně mají i nějaké ty rozdíly nejen v počtech jader, ale i schopnostech.

A18 Pro je 6jádrovým procesorem se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry, zatímco základní M4 v MacBooku Air má 10 jader v konfiguraci 4P+6E. Na jednovláknový výkon by to tak zásadní vliv mít nemuselo, nicméně vícevláknový výkon by u nového MacBooku mohl výrazněji spadnout. Pro zajímavost, P-Core běží na frekvenci cca 4,05 GHz u A18 Pro a 4,45 GHz u M4, u E-Core je to pak 2,2-2,4 GHz versus 2,85 GHz. Rozdíl je v GPU, kde čip z iPhonu disponuje 6 jádry, zatímco M4 jich má v MacBooku Air v základu 8, případně v lepší verzi 10. Oba procesory disponují 16jádrovým Neural Engine (NPU). Technické údaje se na internetu udávají různě (a mnohdy nedávají smysl), Apple přesné hodnoty nezveřejňuje, proto uvádím pravděpodobné hodnoty, případě nejčastěji uváděné rozsahy.



Apple A18 Pro Apple M4 (10C) Počet jader 2P+4E 4P+6E Počet vláken 6 10 Takt jader (E-Core / P-Core) 2,2-2,4 GHz / 4,05 GHz 2,85 GHz / 4,45 GHz Cache 16 MB 16 MB GPU jádra 6 8 GPU shadery 768 1024 Paměti LPDDR5X-7500 LPDDR5X-7500 Propustnost RAM 60 GB/s 120 GB/s Max. kapacita RAM 8 GB 32 GB NPU 35 TOPS 38 TOPS

Otázek je tu ale několik. A18 Pro podporuje max. 8 GB RAM, což by mohlo znamenat, že by se sám zase mohlo vrátit to, co už konečně z MacBooků zmizelo, takto malá operační paměť. Není sice vyloučeno, že procesor projde nějakými úpravami, tato hrozba je ale docela reálná.

Výhodou by mohla být nižší spotřeba a ještě delší výdrž na baterii. Procesor v iPhonu má 10W TDP (PL1), M4 je podstatně výše s 22W TDP (PL1) a jeho PL2 může být ještě vyšší, až 40 W. Pokud se tak výrazněji nepohne s frekvencí A18 Pro, spotřeba v zátěži by mohla být výrazně nižší než u M4 a pasivní chlazení je v podstatě jistotou (ostatně to má i MacBook Air). Testy procesorů v iPhonech a MacBooku Air ukazují, že A18 Pro má asi o 10 % nižší ST výkon, nicméně jeho MT výkon je nižší asi o 45 %.

Další otázkou je cena. Základní MacBook Air nyní vyjde na 999 USD, resp. 29.990 Kč s DPH. Doufejme, že Apple nevyužije uvedení novinky k tomu, aby tuto cenu předal novému základu, a nezdraží tak ostatní modely. V poslední době ceny tlačil spíše níže, tak doufejme, že neudělá výjimku, jenže je tu rovněž otázka cel uvalených Donaldem Trumpem, což může vším hodně zamíchat. Zda tak bude nový MacBook jen nejlevnějším modelem v řadě nebo bude skutečně i levnějším než dnešní MacBooky, to se teprve uvidí.