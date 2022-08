Apple na svých produktech nejspíš zvýší počet reklam nebo placených propagací

Reklamy jsou jedním ze způsobů, jak financovat produkty a snižovat jejich cenu. Na tento způsob spoléhá např. Android od Googlu, zatímco Apple nechával své aplikace většinou docela čisté. Server Bloomberg nicméně přinesl zprávu, že by i Apple mohl rozšířit reklamní systém v rámci svých aplikací, které se nyní omezují např. na Zprávy, Akcie nebo App Store (např. zvýhodněním inzerentů ve vyhledávání aplikací, kde je vidět označení "Reklama", viz. níže).

Bloomberg tvrdí, že Apple uvažuje o rozšíření toho, kde by se mohly reklamy (nebo nějaká forma placené propagace používat). Není ani divu. Společnost se dlouhodobě snaží snížit svou závislost na hardwaru (především iPhonech, které jsou stále obrovskou částí příjmů firmy, byť už se podařilo srazit je pod polovinu) a zvýšit příjmy v oblasti služeb, do čehož jí v poslední době hází vidle jeden stát za druhým tím, jak vyžadují, aby společnost otevřela svůj ekosystém. Z posledních měsíců je to např. vynucování možnosti alternativních platebních metod. Firmě tak hrozí, že přijde o část příjmů ze služeb (provizí z plateb), takže není až tak překvapivé, že hledá cestu, jak tyto případné výpadky nahradit.



Různé formy propagace by se nově měly objevit např. v Mapách, Knihách nebo Podcastech. V Mapách se tak stejně jako v App Store předpokládá forma zvýhodňování inzerentů v hledání. Např. když budete hledat restauraci, v popředí budou restaurace inzerentů. Podobně tak se očekává, že budou zobrazeny výše knihy a podcasty inzerentů v příslušných aplikacích, naopak to nevypadá, že by mělo jít přímo o obtěžující reklamní bannery napříč aplikacemi.