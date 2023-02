Apple nyní bez rekordu, příjmy spadly kvůli poklesu výroby iPhonů

Apple je nejhodnotnější firmou nejen na americké burze, ale na celém světě (2,45 bil. USD). Její poslední čtvrtletí ale přineslo po mnoha rekordních kvartálech nebývalý pokles. Z loňských 123,9 mld. USD totiž firma spadla o 5,5 % na 117,15 mld. USD. Zatímco služby šly nahoru o 6,4 % na 20,77 mld. USD, prodej hardwaru klesl o 7,7 % na 96,39 mld. USD. Na první pohled se tak zdá, že i Apple postihl celkový pokles trhu a zájmu o výpočetní techniku. K tomu se ale ještě dostaneme. Pro společnost je důležité zejména to, že je nadále vysoce zisková, a ačkoli čistý zisk spadl z 34,63 na 30 mld. USD, stále vykazuje 25,6% čistou marží, což je výborné číslo. A co se to tedy s Applem děje?



Zásadním produktem, který se postaral o pád Applu, je iPhone, který je stále nadpoloviční většinou příjmů firmy (obvykle okolo 56-58 %). Tento rok totiž příjmy z prodeje iPhonů klesly o více než 8 % na 65,78 mld. USD. Může to vypadat jako počínající nezájem o iPhony, což se děje u telefonů obecně (nedávno vyšla zpráva, podle které klesl trh s telefony o 18 % ). Faktem je, že nové iPhony 14 se sice setkaly s menším zájmem u svých výchozích modelů (prodejním propadákem je iPhone 14 Plus, kde si od většího modelu Apple sliboval lepší prodeje než od menší verze mini, ale nestalo se tak), nicméně naopak o dražší iPhony 14 Pro je až nebývale vysoký zájem.

Tak proč příjmy klesly, když vzrostl zájem o dražší modely? Jako obvykle, je potřeba si potřeba klást správné otázky, hledat k nim správná vysvětlení a nezastavit se jen na faktu propadu příjmů. Pokud jste se dívali od uvedení novinek na skladové zásoby, iPhony 14 Pro byly v podstatě nesehnatelným artiklem. Problémem nebyl nedostatek poptávky, ale nedostatek nabídky. Koronavirová opatření v Číně ovlivnila schopnost společnosti Foxconn, hlavního výrobce iPhonů, vyrobit dostatečné množství telefonů, které by pokrylo poptávku. Zaměstnanci měli i potyčky s policií, protestovalo se také kvůli pozastaveným výplatám, které pramenily z opatření a nemožnosti pracovat. Právě nemožnost vyrobit dostatečný počet iPhonů 14 Pro, o které zájem byl, a to velký, stojí za velkou částí propadu Applu.

Přesto se propad trhu s počítači dotkl i Applu. Počítače Mac totiž spadly opravdu výrazně, a to o 29 % na výsledných 7,74 mld. USD. Zde se na tom projevil všeobecný pokles trhu s výpočetní technikou i velký zájem o Macy v loňském roce po přechodu na procesory M1. Trh se tak loni nasytil a dnes je o novinky docela vlažný zájem. Docela překvapivě ale působí vzrůst iPadů. Zde bychom po koronavirové mánii v podobě nákupů počítačů a tabletů pro domácí vyučování mohli čekat spíše stále snížená čísla po boomu před 2-3 lety, ale Applu se přesto povedlo navýšit prodeje o 30 % na 9,4 mld. USD. Zde by to mohlo být novým iPadem, který už konečně převzal moderní design, přestože stále spolupracuje s perem Pencil první generace přes složitý systém s redukcí. Nové iPady ale dostaly také čip M2 a nové funkce, což je možná důvod zvýšeného zájmu.

Pokud jde o wearables (Apple Watch) a další hardware (Apple Home) a příslušenství, zde došlo k poklesu o více než 8 % na 13,48 mld. USD. Zde se dá předpokládat, že to v budoucnu nebude o moc lepší kvůli přechodu na USB-C i u iPhonů, a tedy výpadku příjmů z certifikace MFi. Pozitivní zprávou pro Apple je to, že nyní je na celém světě přes 2 miliardy aktivních zařízení s logem nakousnutého jablka.