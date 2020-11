Apple ohlásil další keynote na 10. listopadu, očekáváme Macy s ARM

Už nějakou dobu nás Apple láká na nové iMacy a MacBooky, které mají postupně přejít na nové procesory Apple Silicon. V podstatě by mělo jít o procesory z iPhonů a iPadů, tedy o architekturu ARM. Ta má přinést nižší spotřebu i cenu, zároveň by se tak snížila závislost na Intelu a jeho schopnostech. A právě takové počítače by mohly být představeny na letošní třetí podzimní keynote nazvané One More Thing. Ta je plánována na 10. listopadu 19:00 našeho času.



Bohužel zatím nevíme, která zařízení by měla mít ve svých útrobách tyto nové procesory. Často se v tomto ohledu spekuluje o novém základním 12" MacBooku, což je v podstatě jediný model, na jehož pravděpodobném uvedení se shodne většina zdrojů. Mimo to se občas hovoří také o nové 14" verzi. Patrně se dostane také na nové varianty MacBook Pro, zde se ale předpokládá, že zůstane ještě u procesorů Intel (u větší 16" verze, přičemž ta 13" dostala 10. generaci CPU Intelu teprve nedávno ). Co se týče iMaců, zde bohužel nic nevíme. Někteří zmiňují i uvedení sledovacích přívěšků AirTags, ale ty se zmiňovaly (a neuvedly) už tolikrát, že by člověk mohl začít pochybovat, zda na tom Apple vůbec pracuje. Tak uvidíme za týden.

