Apple oznámil keynote Peek performance na 8. března

Apple mívá obvykle dvě nebo tři produktové keynote ročně, na kterých představuje své hardwarové novinky. Vedle té nejočekávanější v září, kde se objevují iPhony, tu máme občas říjnovou a také jarní v březnu. Ta letošní se bude jmenovat Peek performance a bude se konat 8. března v 19:00 našeho času. Nezodpovězenou otázkou je pochopitelně to, jaké produkty zde budou představeny. Pochopitelně na veřejnost pronikly různé "rumors", takže máme pravděpodobnou představu, co by to mohlo být.



Asi nejjistější novinkou, o které se mluví už hodně dlouho, by měla být 5G varianta levného telefonu iPhone SE. Ten si patrně zachová původní design s velkými rámečky, 4,7" displejem a Touch ID. Má však dostat velmi výkonný procesor A15 Bionic, s tím i již zmíněnou podporu 5G a hovoří se také o lepším fotoaparátu. Zmiňována je i nová generace tabletu iPad Air, která by ve verzi Cellular měla dostat podporu 5G. Předpokládá se uvedení nové generace procesoru Apple M2, který by se mohl objevit v notebooku MacBook Air s aktualizovaným designem. Kolik z toho bude pravda, to uvidíme za 4 dny.



