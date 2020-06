Apple plánuje už brzy představit své vlastní CPU pro počítače Mac

Právě na konci května jsme přinesli zprávu, že Apple se chystá od příštího roku nabídnout v počítačích MacBook 12jádrové procesory založené na 5nm procesu a architektuře ARM. Ty by měly být založeny na mobilní řadě A, kterou firma používá pro svá mobilní zařízení a je zřejmé, že už nyní by je teoreticky mohla vyrábět společnost TSMC. Ovšem přednost asi v tomto ohledu stejně dostanou nové čipy A14 pro mobilní zařízení, zvláště pokud má platit, že Macy s procesory od Applu se objeví až v příštím roce.

Dle Bloombergu máme očekávat, že Apple tuto skutečnost sám oznámá na akci WWDC, čili již zhruba za 14 dní. WWDC 2020 začíná konkrétně 22. června a právě na ní by tak měla ke svému rozuzlení dospět známá iniciativa či projekt Kalamata a vývojáři díky tomu dostanou čas na to, aby svůj software stihli upravit pro nové Macy očekávané v příštím roce.

Nové procesory pro Macy tak budou založeny na čipech známých z iPhonů a iPadů, ovšem pochopitelně nebudou využívat iOS, ale desktopový systém macOS. Z toho tak evidentně nebude mít radost především Intel, jehož procesory Apple dnes využívá a otázka je, jak to bude s grafickými čipy. Dnes Apple v aktuálních modelech MacBook Pro využívá integrované Iris Plus a lze očekávat, že integrovaná bude i grafika v jeho vlastních čipech, a to vedle jednotky specializované na AI. Zatím se také v tomto ohledu mluví spíše jen o mobilních MacBook, ovšem Apple má plánovat, že nakonec převede na své procesory celou svou řadu počítačů Mac a v případě výkonných desktopových procesorů na to těžko bude stačit integrované GPU. Pokud tak firma nepřipraví vlastní alternativu, v tomto ohledu by mohla i nadále využívat čipy firmy AMD či NVIDIA (nebo snad Intel Xe?).

Právě na akci WWDC, a to v roce 2005, přitom ještě Steve Jobs ohlásil, že Apple opustí platformu PowerPC a začne využívat x86 procesory firmy Intel. V lednu 2006 pak nastoupily první modely s CPU Intel na trh a započala nová éra, která se nyní nejspíše chýlí ke konci.

A jaký je vůbec důvod k této změně? Dle uvedených zákulisních informací jde právě o to, co nám může jako první vytanout na mysl. Intel při přechodu ze 14nm procesu na 10nm mocně zavrávoral a musel mnohokrát recyklovat své 14nm čipy a to přinutilo firmu Apple se osamostatnit, aby nebyla závislá na roadmapě Intelu, v čemž prý viděla hrozbu zpoždění nových produktů a také se jí nelíbil příliš slabý výkonnostní růst procesorů Intel. Interní testy prototypů procesorů Arm pro Macy přitom ukázaly daleko lepší výsledky, a to především s ohledem na grafický výkon a také aplikace využívající AI, přičemž mnohem lepší byla také energetická efektivita, která je pro mobilní počítače zvláště důležitá. Bylo tak rozhodnuto, že Apple půjde vlastní cestou, alespoň tak nám to podává Bloomberg

Nová SoC pro Macy tak mají mít celkem 12 jader, a to 8 výkonných jader Firestorm a 4 úsporná jádra Icestorm po vzoru architektury big.LITTLE. Založena budou na nejmodernějších mobilních čipech A14 pro nové iPhony a nabídnou vlastní iGPU, Neural Engine pro AI a bezpečnostní funkce.

