Apple pozastavil vývoj skládacího iPadu, chce se soustředit na skládací iPhone

Už několik společností má na trhu skládací telefony, zatímco u Applu na to stále ještě čekáme. Apple je znám tím, že v poslední době sice obvykle nebývá tím prvním, kdo danou technologii uvede, většinou je ale mezi prvními v tom, kde opravdu dobře funguje. A kdo kdy viděl nějaký trochu delší dobu používaný skládací telefon (rozumějte s ohebným displejem), asi bude souhlasit s tím, že něco takového by z kvalitativní stránky u iPhonu za desítky tisíc Kč asi neočekával. Není divu, že skládací iPhone je stále jen něco, co existuje spíše na papíře než ve skutečnosti. A jak naznačují poslední informace, u skládacího iPadu s ohebným displejem nás od skutečného zařízení dělí patrně ještě delší doba než u iPhonu.

Proslýchá se totiž, že Apple vývoj skládacího iPadu (resp. celoobrazovkového MacBooku, jak tomu také někteří říkají) pozastavil. Důvodů má být několik, předně to jsou výrobní a technologické problémy, příliš vysoká cena a neočekává se ani nějak dramaticky vysoký zájem o zařízení takového typu. Zde připomeňme, že u rozloženého zařízení se mluvilo o tom, že by mělo mít úhlopříčku 18,8” až 20,2”. To už je hodně velká obrazovka. Apple nicméně podle zákulisních informací skládací iPad prozatím odložil k ledu a chce se soustředit na skládací iPhone, kde sice čelí podobným problémům, ale snáze překonatelným.

Zatím se očekává, že skládací iPhone by mohl být součástí řady iPhone 18, která se představí patrně v září 2026. U skládacího iPadu se zmiňovala různá data mezi 2026-2028, nyní si tak tyto termíny můžeme o nějaký ten rok ještě posunout. Znovu je ale nutné připomenout, že jde o zákulisní informace a Apple nic oficiálně neslíbil, nepotvrdil a ani nevyvrátil.