Apple představí nové iPady 7. května, konečně má být kalkulačka a OLED

Zatímco podzimní keynote Applu v září, kde představuje nové generace iPhonů, mají vcelku jasný termín konání, v případě těch jarních je to všelijaké. Někdy jsou, někdy ne, někdy jsou v březnu, jindy v dubnu, někdy se nový hardware představuje dokonce i v rámci vývojářské konference WWDC v červnu. Tentokrát to bude netradičně v květnu, a to konkrétně 7. května 2024. Obvykle se keynote Applu sice konají v 10am PT, což znamená 19:00 našeho času, tentokrát to ale bude o 3 hodiny dříve, tedy 16:00 našeho času. Akce se jmenuje "Let Loose" a podle loga akce, kterému dominuje dotykové pero Pencil, je dost pravděpodobné, že půjde o představení nových tabletů iPad. Co vše tedy očekáváme?



Mluví se o tom, že by tu měly být představeny nové iPady Pro s 11" a 12,9" úhlopříčkou, které dostanou výkonné procesory M3. Ty by poprvé měly obdržet také displeje typu OLED, nicméně se proslýchá, že Samsung není schopen dodat požadované množství panelů kvůli technickým "výzvám". V jeho případě jde o 11" displeje, takže se očekává horší dostupnost menších variant. Samsung ale nebude jediným dodavatelem. Tím druhým bude LG, které se má postarat jak o menší 11" displej, tak i o větší 12,9" variantu. Očekává se tedy lepší dostupnost větší varianty tabletu. Očekává se také upgrade lehkého tabletu iPad Air, který by měl dostat procesor M2 (nyní M1) a rovněž se má objevit velká 12,9" varianta i pro tuto řadu. Tato úhlopříčka tak už nemá být vyhrazena jen řadě Pro, ale velká varianta má být dostupná i těm, kteří nechtějí vrcholný model. Zde je nutno říci, že zatímco kdysi se velký tablet na Androidu téměř nedal sehnat (především ne velmi výkonný), poslední dobou se tady konkurence poněkud rozrostla.

Další novinkou má být dotykové pero Pencil 3, které má dostat funkci Squeeze, být tedy citlivé i na míru stisku, což by mělo přinést další přidanou hodnotu. Rovněž má být možné vyhledávat pero pomocí funkce Find My. V neposlední řadě je tu upgrade, na který majitelé iPadu čekají už od představení první generace tabletu. Nikdo pořádně nechápal proč, ale iPady dodnes neměly nativní aplikaci pro kalkulačku. Zástupci Applu tvrdili, že na iPadu chybí proto, protože ta z iPhonu nebyla dobrá a zatím nevyvinuli dostatečně dobrou náhradu. Pokud se skutečně objeví, bude to po 14 letech od první generace.