Apple představil AI Depth Pro, která rychleji a lépe odhaduje vzdálenosti ve fotografiích

Spousta moderních telefonů má dnes funkce pro rozmazaní pozadí. Ať už mají hloubkovou kameru nebo ne, a úplně vše odhadují jen z 2D snímku, velmi často se skládáme s různými artefakty, přičemž nejčastějším problémem jsou vlasy. Společnost Apple chce proti tomu bojovat novým systémem umělé inteligence Depth Pro. Nedávno totiž zveřejnila vědecký článek na toto téma, kde popsala svůj nový systém, jeho trénování i jeho testování a výsledky.

Ty jsou opravdu velmi dobré. V odhadování vzdálenosti sice nezvítězil ve všech kategoriích, ale v celkovém porovnání byl s náskokem nejlepší. V odhadování okrajů objektů i ohniskové vzdálenosti objektivu zvítězil ve všech zkoumaných parametrech a testech. U testovacích snímků tak bylo vidět, že postrádá např. typické artefakty na okrajích objektů. Hodně dobře pracuje i s vlasy, resp. u testovacích snímků se srstí.

Je také o řád až dva rychlejší než konkurenční metody, ale to neznamená, že by si vystačil se slabým hardwarem. Snímky o rozlišení 2,25 MPx (1536×1536 pixelů) zvládl za 0,3 sekundy, přičemž to bylo testováno na postarší výpočetní kartě Nvidia V100 (byla představena v roce 2017). Ta má 5120 CUDA jader a svým teoretickým výkonem v FP32 je zhruba na úrovni GeForce RTX 4060, nicméně výkonem v FP16, texture rate (GTX/s) a pixel rate (GPx/s) je spíše na výkonové úrovni GeForce RTX 4070 Ti.